Gümüşte riskler fazla beklentiler yüksek

Uluslararası Gümüş Enstitüsü bu yıl gümüşün altından daha iyi performans göstermesini bekliyor. Ancak, değerli metalde düşüşün sert olabileceği uyarısı da yapılıyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Yatırımcıların en çok ilgisini çeken emtialardan biri olan gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda altın fiyatlarının yükselişine ayak uyduran gümüşün ons fiyatı 24.10 dolara, gramı ise 10.57 liraya yükseldi. Ancak uzmanlar, ons altına göre daha hızlı yükselen gümüşün düşüşünün de daha sert olabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor. Diğer yandan bu yıl gümüş talebinin tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkacağını öngören Uluslararası Gümüş Enstitüsü bu yıl gümüşün altından daha iyi performans göstermesini bekliyor. Enstitü, bu yıl gümüş talebinin tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkacağını öngörüyor.

UZUN VADEDE OLUMLU

Küresel gümüş talebinin bu yıl rekor büyüklüğe ulaşacağını ve bunun özellikle uzun vadede fiyatlara olumlu yansıyacağını belirten Enstitü'ye göre 2022'de dünyada gümüş talebi yüzde 8 artarak 1.11 milyar ons ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkabilir. Gümüş talebinin patlamasında özellikle endüstriyel talebin büyümesi etkili olacak. Enstitü'nün 2022 yıllık ortalama gümüş fiyatı beklentisi ise 24.80 dolar seviyesinde belirlendi.

Altın savaş riski ile yön arıyor

Ons altın fiyatları, ABD, Rusya ve Ukrayna arasında tansiyonun yükselmesiyle 1900 doların üzerini test ederken, sonrasında gerilimin gevşemesiyle yeniden 1900 doların altına geriledi. Onstaki yükselişle 833 TL'ye çıkan gram altın ise son 8 haftanın zirvesini test etti. Rusya-Ukrayna gerginliğinin ne kadar süreceği tam olarak bilinmiyor.

Uzmanlar risklerin yumuşaması halinde ons altınının 1830 dolar seviyesine doğru gerileyebileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor. Gelecek hafta ABD ve Rusya arasındaki diplomatik görüşmelerden savaş riskini azaltan açıklamalar gelmesi durumunda piyasalarda risk iştahı artabilir ve fiyatlamalar yeniden merkez bankalarına odaklanabilir.