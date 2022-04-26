Günde 10 liraya hayatın ve şehrin sınırındayız

Elektrik ve doğalgazı kesik olan, Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği 3 çocuk annesi durumunu böyle özetledi. Anlattıkları yürek yaktı.

Yavuz ALATAN

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği, elektriği ve doğalgazı kesik olan Hülya Gültepe, evinin kapılarını SÖZCÜ'ye açtı. Eşi kalp krizi sonucu vefat eden ve 1900 lira dul maaşı alan Gültepe'nin, Menekşe, Nisa ve Mustafa adlı 3 çocuğu var. Bir hastanede 9 yıl temizlik görevlisiyken işten çıkarılan Hülya Gültepe geçinemediğini söyledi. Anne Gültepe zor hayatı için “950 lira kira veriyorum. Eşimin kefil olduğu borçtan dolayı da 650 lira ödemem var. Elimize 300 lira kalıyor. Günde 10 lira, ayda 300 liraya nasıl geçinelim?” diye sordu.

YETKİLİLERE 40 DİLEKÇE

“Ankara Mamak'ta, hayatın ve şehrin sınırındayız, evimizin ilerisi uzun boş araziler. Yıllar önce bir umut ile Van'dan geldik, bu tutunduğumuz son adres ama umut yok, sabrımız da kalmadı” diyen Gültepe şöyle isyan etti: “Çocuklarımla birlikte karanlıktayım. Çocuk karanlıkta nasıl ders çalışacak? Kapısı açık bir buzdolabımız var, bozulacak bir şey zaten alıp koyamıyoruz. Elektrik yok, süs gibi duruyor. Piknik tüpü ile yemek yapıyoruz. Devlet yetkililerine 40 kez dilekçe yazdım. Ne bir cevap geldi ne de elini uzatan oldu. İş bulamıyorum ama Suriyeli ve Irak'lılara iş var.”