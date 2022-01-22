Halk ekmek kuyruğundan seslendi: Memleketi bu hale getirenler, bizi bu duruma düşürenler utansın…

Kar kış demeden ucuz ekmek alabilmek için kuyruğa girmek zorunda kalan vatandaşlar, “Askeri cuntaları da gördük, darbeleri de gördük ama ekmek kuyruğunu hiç böyle görmedim. Memleketi bu hale getirenler utansın. Hakkımızı helal etmiyoruz. Bizi bu duruma düşürenler utansın. Geçmiş senelerde patates-soğan kuyruğu vardı, bazı şeyleri götürdü. Şimdi de ekmek kuyruğu götürecek baştakileri" dediler.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

Ekonomik kriz etkisini iyice artırmaya devam ederken, vatandaş kara kışı geçirmenin planlarını yapmaya çalışıyor. Elektrik ve doğalgaz faturalarıyla beli bükülen halk, kemerleri sıkabildiği kadar sıkmaya çalışıyor.

Geçim derdiyle boğuşan ve kuruş hesabı yapan yurttaşlar, ucuz ekmek için soğuk havaya ve aralıklı kar yağışına rağmen dakikalarca hatta saatlerce kuyruğa girmek zorunda kalıyor. Özellikle temel gıda alışverişinden dahi kısmak zorunda kalan kalabalık nüfuslu aileler, fırınlarda 3-3.5 liraya satılan ekmek yerine 1.25 liralık halk ekmek için kar kış demeden sırada bekliyor. Çünkü aradaki 1.75 liralık fark, dar gelirliler için birden fazla ekmek daha demek…

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Kartal Meydanı'nda Halk Ekmek kuyruğunda bekleyen vatandaşlara mikrofon uzattı, “Türkiye'de böylesine ekmek kuyruklarının olacağı hiç aklınıza gelmiş miydi? Sizce neden bu hale geldi memleketimiz?” diye sordu. Aldığı yanıtlar şöyle oldu:

“YÖNETENLER BİZE İYİCE BİR BAKSIN”

Munzur Ayata: “Ben 72 yaşındayım, dün bir de yağmur vardı, o yağmurun altında burada ben 3 saat bekledim. Aldığım 4-5 tane ekmek. (Halk Ekmek fiyatları) Maaşıma, parama göre. Yoksa ben süs için burada durmuyorum. Böyle ekmek kuyruğu hiç görmedim. Ben askeri cuntaları da gördüm, darbeleri de gördüm ama ekmek kuyruğunu hiç böyle görmedim. Bazen buradaki kuyruğa meydan yetmiyor. (Sizce neden bu hale geldi Türkiye?) Vallahi artık bunu, bizi yönetenler düşünsün. Yönetenler bize iyice bir baksın.”

“20 SENEDE TÜRKİYE'Yİ MAHVETTİLER”

Mustafa Özer: “Ekmek kuyruğundayız görüyorsunuz… En ucuz meyve 5 lira. Bunların hiçbirini alamıyor vatandaş. Bir de çıkıyor, ‘Türkiye çağ atlıyor. Türkiye şöyledir, böyledir' diyor. Vaziyeti görüyorsunuz… (Türkiye'de böyle ekmek kuyrukları olacağı hiç aklınıza gelir miydi?) Hiç gelmezdi. Ben 76 yaşındayım, daha yeni görüyorum. (Sizce neden bu hale geldi Türkiye?) Tek adam yönetiminden. Parmağını kaldırıyor, ‘şu söyle olacak' diyor, tamam; sözü üstüne başka söz yok. Türkiye böyle miydi? 20 senede Türkiye'yi mahvetti.”

“TÜRKİYE'DE SAVAŞ OLSA BELKİ BÖYLE KUYRUK OLABİLİRDİ”

Ali Rıza Uyan: “(Türkiye'de böyle ekmek kuyrukları olacağı hiç aklınıza gelir miydi?) Valla yok, gelmezdi. Türkiye'de savaş olsaydı (savaşa katılsaydı) belki (ekmek kuyrukları) bir ihtimal olabilirdi. Cumhuriyet kurulduğundan beri Allah'a şükür hamdolsun savaş yok. Çeşitli iktidarlar geldi geçti, hepsini gördüm, böyle bir şey yoktu. Bu vakıflar var ya bu vakıflar, her vakıf yüzbinler götürüyor. Bu vakıflara el koyup, parayı kasaya koyacaksın. Bu fakirlerden alma, vakıfların hepsinden al, koy kasaya, Türkiye zengin olur.”

“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

Mehmet Yıldırım: “Memleketi bu hale getirenler utansın. Ben hakkımı helal etmiyorum. Ben ilk defa böyle ekmek kuyrukları görüyorum. Hele bu sene var ya ilk defa böyle kuyruklara denk geliyorum. En az 2.5-3 saat bekliyoruz. Sabah saat 7'de de geldim ama büfe 8'de açılıyormuş, ekmek alamadım.”

“BİZİ BU DURUMA DÜŞÜRENLER UTANSIN”

Nazmi Yılmaz: “Bizi bu duruma düşürenler utansın. Ekmek 3 lira olmadan önce fırından alabiliyorduk ama şimdi ne yapsın halk? Bizi bu duruma düşürenler utansınlar. Bizde de suç var: Bize her şeyi vermiş, biz kullanamıyoruz… Böyle ekmek kuyrukları oluşacağı hiç aklıma gelmezdi. (İktidar) ‘Bizi sorgulamayın' diyorlar. Her şeyimizi kaybettik… 70'lerde, 80'lerdeki haklarımızı dahi kaybettik.”

“YARIM YAMALAK YAŞIYORUZ”

Faik Afar Bitkaya: “Saatlerdir buralardayız, ekmek bekliyoruz. Her gün burada bekliyoruz. (Evde) 5-6 tane insanız, nasıl alacağım 5 tane ekmeği başka yerden? Yarım yamalak yaşıyoruz… (Türkiye'de böyle ekmek kuyrukları olacağı hiç aklınıza gelir miydi?) Hayatta. Ekmek, bunun ötesi var mı? Ülkemizin halini hepimiz görüyoruz. İçler acısı. Bundan daha beteri olamaz, Allah korusun.”

“İKTİDARI EKMEK KUYRUĞU GÖTÜRECEK”

İbrahim Kaşıkçı: “Milletin halini görüyorsunuz. Bizi buna mecbur edenler utansın. (Türkiye'de böyle ekmek kuyrukları olacağı hiç aklınıza gelir miydi?) Hayatta gelmezdi. Geçmiş senelerde patates-soğan kuyruğu vardı, bazı şeyleri götürdü. Şimdi de ekmek kuyruğu götürecek baştakileri.”

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