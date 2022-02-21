Halk Ekmek projesi iki kat büyüyecek! İmzalar atıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hem İzmirliye ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırmak hem de fırıncılara destek olmak amacıyla İzmir Fırıncılar Esnaf Odası ile protokol imzaladı. Başkan Tunç Soyer, "Bu işbirliği sadece İzmir'e değil tüm Türkiye'ye örnek bir çalışma” dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ağırlaşan yaşam koşullarına karşı hem daha çok İzmirliye ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırmak hem de geçim sıkıntısı yaşayan esnafa destek olmak amacıyla İzmir Fırıncılar Esnaf Odası ile protokol imzaladı.

Kentteki ekmek fırınlarının atıl kapasitelerini faaliyete geçirecek protokolle Halk Ekmek fabrikasında günde 120-130 bin ekmek üretilirken, anlaşma yapılan fırınların projeye dahil olmasıyla bu rakamın iki katına çıkması hedefleniyor.

İmza törenine Grand Plaza Genel Müdürü Hasan İkat, Grand Plaza Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Balıkçı, Şirketler Koordinatörü Ali İhsan Özgürman, Fırıncılar Federasyonu Başkanı Birol Yılmaz, İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, Ege Ata Ekmek ve Unlu Mamuller A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Soner Çelik, Sağırlar Gıda San. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Sağır, Çiğli Ekmek Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Yavuz, Taşkent Ekmek ve Unlu Mamuller A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Eser katıldı.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA OLACAK”

İmza töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Fırıncılar Odası’yla yaptığımız işbirliği sadece İzmir’e değil tüm Türkiye’ye örnek bir çalışma olacak. Tüm İzmir’e hayırlısı olsun” dedi.

“BU İŞİN MİMARI SİZSİNİZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin saygı duyulacak bir çalışmaya imza attığını söyleyen Fırıncılar Federasyonu Başkanı Birol Yılmaz, “Bu işin mimarı sizsiniz. Sizlerin desteği bizler için çok önemli. Fırıncılara destek oldunuz, yüzümüzü güldürdünüz” şeklinde konuştu. Ege Ata Ekmek ve Unlu Mamuller A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Soner Çelik ise “Hem halk hem esnaf için faydalı olacak bir çalışma oldu” dedi.

63 BÜFEDE SATILIYOR

Halk Ekmek fabrikasında üretilerek 2 liraya satılan 230 gram beyaz ekmek ve aynı gramajdaki kepekli ekmek piyasada 2,5 liraya satılıyor. Halk Ekmek fabrikasında üretilen ekmek Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak, Buca, Karabağlar, Gaziemir ilçelerinde bulunan 63 büfe ile İzmirlilere ulaştırılıyor.