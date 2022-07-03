Havacılık sektöründe işçi kaosu: Binlerce uçuş iptal

Havacılık sektörü işgücü problemleri ile karşı karşıya. Personel eksikliği nedeniyle uçuşlarda sorunlar yaşanırken bazı Avrupa ülkelerinde havalimanı işçilerinin greve gitmesi sektörde kaosa neden oldu.

Sozcu.com.tr

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Havacılık sektöründe pandeminin ardından talebin artması nedeniyle yaz seyahatleri kaosa dönüştü. Haziran ayında dünya çapında on binlerce uçuş iptal edilirken hava yolu şirketleri için şikayetler artmaya devam etti. Alman hava yolu firması Lufthansa durumun ancak 2023 yılında normale dönebileceğini belirtti.

Haziranda Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve ABD’de bulunan havalimanlarında personel eksikliği nedeniyle uçuş aksaklıkları yaşandı. Ayrıca talep artışı havacılık çalışanlarının iş yükünü artırırken enflasyon karşısında ücretlerin düşük kalması nedeniyle sektörde grevler de yayıldı.

İŞGÜCÜ EKSİKLİĞİ VE GREVLER ETKİLİ

Avrupa ve Amerika’daki şirketler, pandemi ile başa çıkmak için çalışan sayısını azalttığı için pandeminin ardından yeniden yükselen yolcu talebine ayak uyduramadı. Pek çok havaalanında uçuş iptalleri yaşandı.

Grevler ve işgücü problemleri nedeniyle Amsterdam, Londra, Frankfurt ve Paris’teki havalimanlarında, uçuşlarının iptal edildiğini öğrenmek için insanların saatlerce beklediği görüldü.

ALMANYA TÜRK İŞÇİ ALABİLİR

Alman Lufthansa, cuma günü temmuz ve ağustos aylarında iptal edeceği uçuş sayısını 3 bin 100’e çıkardı. Pandemi sırasında yaklaşık 10 binlerce çalışanını işten çıkaran British Airways ve Lufthansa’nın işçileri geri kazanmak için çalışmaya başladığı öğrenildi.

Almanya'daki havaalanlarındaki çalışan eksikliği nedeniyle, Türkiye’den 3 bin geçici Türk işçi alınması gündeme gelirken Alman basını, “Türkiye’den bu kez, havaalanları için işçi getirilecek”, “Yeni bir misafir işçi dalgası geliyor” gibi başlıklarla konuyu manşetlere taşıdı.

AVRUPA’DA GREV DALGASI

Bunun yanı sıra sendikalar yükselen enflasyon nedeniyle ücretlerde düzeltme talep ederken işçilerin geçinmekte zorlandığını ve iş yüklerinin arttığını belirterek İngiltere ve Fransa’da greve başladılar. Fransa’da grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal olurken kaosun İngiltere’ye de sıçraması bekleniyor.

Konu ile ilgili AP’ye bilgi veren bir Fransız hava yolu çalışanı, “Roissy (Charles de Gaulle) havaalanında 20 bin çalışanımız eksik ancak havaalanı faaliyeti COVID öncesi seviyesinin yüzde 95’ine ulaştı. Bu nedenle çalışma koşulları önemli ölçüde kötüleşti” dedi. Fransa’da grev yapan işçiler, Paris havaalanındaki tüm personel için aylık 300 euro (314 dolar) zam talep ediyor.

İngiliz havayolu şirketi British Airways’te çalışan 700 personel de düşük ücretler nedeniyle yaz sezonunda greve gitmek için cuma günü oy verdi. İspanya’da bazı kabin ekiplerinin de greve başlayacakları belirtilirken bu durumun Almanya, İtalya gibi ülkelere de sıçrayıp sıçramayacağı merak konusu.

ABD’YE DE SIÇRADI

Havacılıkta yaşanan problemler yalnızca Avrupa ile sınırlı kalmadı. Yazın gelmesi nedeniyle seyahat planları artarken ABD’deki tatil nedeniyle hava limanlarında adeta kaos yaşandı.

Businnes Insider’ın uçuş takipçisi Flight Aware’den aktardığı verilere göre, işgücü problemleri nedeniyle ABD’de 4 Temmuz tatilini de içeren hafta sonu boyunca 1000’den fazla uçuş iptal edildi. Verilere göre American Airlines bu hafta sonu 208 uçuşunu iptal ederken Delta 180 ve United 104 uçuşu iptal etti.

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