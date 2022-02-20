Hazine 3 milyar için 1 milyar dolar faiz ödeyecek

Geçen hafta yıllık yüzde 7.25 ile borçlanan Hazine, yabancıya her yıl 217.5 milyon dolar olmak üzere 5 yılda toplam 1 milyar 87 milyon 500 bin dolar faiz ödeyecek.

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Türkiye Hazinesi geçen hafta tüm zamanların en yüksek faizi üzerinden bir dış borçlanmaya imza attı. Hazine 5 yıl vadeli sukuk ihracı ile 3 milyar dolar kadar borçlandı. İhraca, 11 milyar dolara yakın rekor düzeyde talep geldi. Getiri düzeyi ise gelen yüksek talep ile birlikte yıllık yüzde 7.25 seviyesinde gerçekleşti. Doç. Dr Evren Bolgün Hazine'nin sukuk ihracına yönelik kapsamlı bir analiz yayımladı.

YILDA 217 MİLYON DOLAR

Analizinde yurtdışı kurumsal yatırımcılara her yıl 217.5 milyon dolar tutarında bir faiz ödemesi gerçekleştirileceğine dikkat çeken Bolgün'ün verdiği bilgiye göre 5 yıllık vadenin bitiminde Hazine'nin yapacağı toplam faiz ödemesi 1 milyar 87 milyon 500 bin dolar olacak. Bolgün, Türkiye'nin, Venezüela ile Arjantin hariç tutulduğunda Ukrayna'dan sonra 550 baz puan ile (%5.5) ABD tahvil getirisi üzerine en yüksek spread ödeyen ülke olduğuna da dikkat çekti ve 2022 yılı sonunda

iç ve dış borç faiz ödemelerinin en az 250 milyar TL'ye yaklaşacağını söyledi.

YABANCIYA KESEYİ AÇTI

TL tasarruf sahiplerinin ana paranın üçte birinden fazlasını yüksek enflasyon sebebi ile kaybettiğini söyleyen Bolgün, “Kendi vatandaşlarına Dünya'nın en yüksek eksi faizini (-%35 reel faiz) vermeyi uygun gören iktidar, iş yabancı yatırımcılara geldiğinde kesenin ağzını sonuna kadar açıyor” yorumunu yaptı.

Vatandaşa yüzde 17 yabancıya yüzde 33

Doç. Dr. Evren Bolgün, 17 Şubat itibarıyla 369 milyar TL'ye ulaşan Kur Korumalı TL Mevduat hesaplarına verilen yüzde 17 faize de dikkat çekerek, şu yorumu yaptı: “Hazine'nin yurtdışı borçlanmasının daha da dramatik olan yanı ise, devlet vatandaşlarını %17 faiz üzerinden Kur Korumalı TL Mevduat hesabına yönlendirirken, pek şanslı yabancı yatırımcılara yaptığı 5 yıllık döviz borçlanmasının TL faiz kupon ödemesi karşılığının %33.53 düzeyinde olmasıdır.”

321 MİLYAR DOLARLIK BORÇ YAPTILAR

Hazine'nin düzenli olarak kamuoyuna açıkladığı Borç Göstergeleri verilerini de inceleyen Doç. Dr.Evren Bolgün, AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılı sonunda Türkiye'nin brüt dış borç toplamının 132 milyar dolar seviyesinde olduğunu, 2021 yılı Eylül sonu itibarıyla 453 milyar yükseldiğini aktardı. Bolgün, “20 yılda yurtdışından 321 milyar kadar bir borçlanma yapılarak bugün 453 milyar dolarlık dış borç stokunu teşkil eden tahvillerin faiz getirisi bugün vadesine göre değişmekle birlikte yaklaşık %7-%8 aralığından işlem görüyor” dedi.