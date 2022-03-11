Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki toplantıda kripto para görüşüldü

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi'nin 3'üncü toplantısında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye ekonomisine etkisinin yanı sıra kripto para konusunun da görüşüldüğünü duyurdu.

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Finansal İstikrar Komitesi’nin 3’üncü toplantısı, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin başkanlığında gerçekleştirildi.

RUSY VE UKRAYNA İLE KRİPTO PARA ELE ALINDI

Toplantı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Toplantıda, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin finansal sistemimize olası yansımaları detaylı şekilde irdelenmiş ve finansal istikrarın korunması adına yeni politika önerileri değerlendirilmiştir.

* Kripto varlıklara ilişkin düzenleme çalışmaları hakkında Komite’ye bilgi verilmiştir.

TRO ÖDEME SİSTEMİ KARARI

* TROY ödeme sisteminin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının belirlenmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır.

* Finansal İstikrar Komitesi ve çalışma grupları, yerel ve küresel gelişmeleri takip edecek ve düzenli toplantılarla finansal sistemimizin istikrarının korunarak sağlıklı gelişimi için güven ortamını desteklemeye devam edecektir.

BAKAN NEBATİ’DEN AÇIKLAMA

Bakan Nebati, toplantıya ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Finansal İstikrar Komitesi 3’üncü toplantımızı gerçekleştirdik. Son haftalarda yaşanan jeopolitik ve iktisadi gelişmelerin finansal sisteme yansımalarını detaylı şekilde konuştuk. Finansal istikrarın korunması için yapılan çalışmaları ve tedbirleri ele aldık” ifadelerini kullandı.

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