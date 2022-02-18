Hazine yüzde 33.5 faizle borçlanıyor

Hazine 5 yıl vadeli sukuk ihracı ile dolara %7.25 getiri vererek 3 milyar dolar borçlandı. Borçlanmanın TL cinsi maliyeti ise yıllık %33.5 oldu.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İktidarın düşük faiz ısrarı yurtiçi kredi maliyetlerine yansımadığı gibi Hazine'nin dış piyasalardan çok daha yüksek bir faizle borçlanmak zorunda kalmasına yol açıyor. Hazine, yaklaşan borç ödemelerine karşın bu yıl ilk yurtdışını borçlanmasını sukuk ihracı ile gerçekleştirdi. Hazine 5 yıl vadeli sukuk ihracı ile dolara %7.25 getiri vererek 3 milyar dolar borçlandı. Borçlanmanın TL cinsi maliyeti ise yıllık %33.5 oldu.

2 MİLYAR DOLARI ORTA DOĞU'YA

Kira sertifikasının %66'sı Ortadoğu, %12'si ABD, %12'si Birleşik Krallık, %5'i diğer Avrupa ülkeleri, %4'ü Türkiye ve %1'i Asya'daki yatırımcılara satıldı. İhraca, 10.8 milyar dolar talep gelirken, bu rakam Türkiye'nin bugüne kadar sukuk ihraçlarında ulaştığı en yüksek talep oldu. Riskler yüksek olunca yurtdışı yatırımcılar da yüksek getiri talep ediyor. Bu da borçlanma maliyetlerinin katlanmasına neden oluyor. Hazine kur riskini ortadan kaldırmak için dolar cinsinden ödediği 7.25 faiz karşılığında %33.5 TL faizi ödemek durumunda kalacak.

YÜKSEK RİSKİN BEDELİ

İhraca 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Ancak talebin yüksek olması borçlanma maliyetini düşürmedi. Aksine geçen yılki son borçlanmaya göre maliyette 70 baz puan artış görüldü. Hazine uluslararası piyasalardaki bundan önceki son ihracını kur krizi öncesi eylül ayında yapmıştı. Eylül'de 2028 ve 2033 vadeli borçlanmalarda nihai getiriler sırasıyla %5.7 ve %6.5 olmuştu.

‘Kâr payı değil fahiş faiz oranı'

Eski Hazineci, finans uzmanı Ömer Rıfat Gencal, yatırımcıya faizsiz sabit getiri imkanı sunan sukuk ihracında ortaya çıkan kâr payının tam anlamıyla fahiş bir faize denk geldiğini söyledi. Döviz cinsinden borç stokunun son 6-7 yılda çok arttığına işaret eden Gencal, “Hazine bugün kur riskini ortadan kaldırmak için dolar cinsinden ödenen %7.25 faiz karşılığında %33.5 TL faizi ödemek durumumda kalacak” dedi.