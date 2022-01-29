HepsiJet çalışanlarından zam protestosu

HepsiJet çalışanları kendilerine yüzde 1 zam yapıldığını öne sürerek, şirketi protesto için bugün Mecidiyeköy’de bir alışveriş merkezinin önünde toplandı ve basın açıklamasında bulundu.

Sözcü İstanbul

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

‘1 TL zam mı olur?' ‘Hakkımızı verin' dövizlerinin açıldığı eylemde işçiler, 1 liraları yere atarak protesto gerçekleştirdi. İşçilerin açıklamasında, “2021 yılında %8, 2022 yılında %28 zam aldık. Topladığımızda bile %46'lık zam olmuyor. Madem böyle bir zam oranı var bize de yansıtın” denildi.

İşçiler talepleri ise, “Firmanızdan işten çıkarılan işçilerin geri alınmasını, herkesle bir yıllık sözleşme yapılmasını, 12.500 TL sabit ücreti talep ediyoruz” şeklinde sıraladı.

HEPSİJET’TEN AÇIKLAMA

HepsiJet firmasından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

* HepsiJet çatısı altında, kendi şirketleri aracılığıyla sipariş teslimatı yapan iş ortaklarımız ile 2022 yılına ait fiyat güncellemeleri Ocak ayı içerisinde yapılmıştır.

* 24 Ocak tarihinde açıkladığımız yıllık artış oranları sonrasında HepsiJet çatısı altında kendi şirketleriyle sipariş teslimatı yapan 2095 iş ortağımızın 2022 yılı için ortalama gelirleri yıllık olarak %46 oranında artmıştır. Sektör ortalamasının oldukça üzerinde olan bu artış oranı dışında taşımacı iş ortaklarımıza destek amacıyla Aralık ve Ocak aylarında ek yakıt katkısı yapılmıştır.

* Çeşitli mecralarda ‘1 TL zam’ olarak yansıtılan birim teslimat fiyat artışı yanlış bir algı oluşturulmak üzere kasıtlı olarak kullanılmaktadır. Bu zam, yapılan %46'lık yıllık toplam artışın sadece bir bölümünü oluşturmaktadır.

* HepsiJet, tüm imkanlarını seferber ederek ve yapabileceğinin en iyisini yaparak, şirketleri aracılığıyla teslimat yapan iş ortaklarının her zaman yanlarında olmaya devam edecektir.

* Sektörünün yerli sermayeli en büyük şirketi olarak çalışmalarımızı, ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik koşulları ve tüm paydaşlarımızın hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak yürütüyoruz.

* Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak sürdürülebilir paydaşlık hukukundan taviz vermeden, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte kazanma ve büyüme prensibiyle çalışmaya devam edeceğiz.

CEM YILMAZ İŞÇİLERE DESTEK VERMİŞTİ

Komedyen Cem Yılmaz da HepsiJet çalışanlarına dün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla destek vermişti. Yılmaz, şu ifadeleri kullanmıştı:

*Benim yerim çalışanın yanıdır. En kısa zamanda sorunların çözülmesi temenni ederim. Böyle zamanlarda doğru neyse onun olmasını gönülden isterim. Bu konuda tavrım nettir.

*Hepsijet ilgilenip benim destek olmamı isteyen arkadaşlara duyurumdur.

İlginizi Çekebilir HepsiJet'ten zam açıklaması

İlginizi Çekebilir Cem Yılmaz'dan HepsiJet açıklaması