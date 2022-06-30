Hizmet üretici enflasyonunda yeni zirve

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) mayısta yıllık yüzde 89,96, aylık yüzde 6,94 arttı. Endeksteki yıllık artış rekor tazeledi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2022’ye ait Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verisini açıkladı.

Hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişimlerini ölçen fiyat endeksi olan H-ÜFE (2017=100) 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 6,94, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 38,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 89,96 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,86 artış gösterdi. Buna göre endeksteki yıllık artış rekor tazelemiş oldu.

GAYRİMENKUL HİZMETLERİ YÜZDE 259 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 109,49, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 79,55, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 45,41, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 259,02, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 47,25, idari ve destek hizmetlerde yüzde 64,17 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 7,43, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 9,15, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,19, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 11,68, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 5,16, idari ve destek hizmetlerde yüzde 6,34 artış gerçekleşti.

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

H-ÜFE sektörlerinden hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 23,62, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 23,82, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 32,55 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 259,02, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 132,45, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 125,84 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

H-ÜFE sektörlerinden bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 1,00, hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 1,26, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 1,29 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 23,58, konaklama hizmetleri yüzde 20,60, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 13,66 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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