İBB’den dış borçlanma hamlesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 260 milyon dolarlık dış borçlanma için eurobond ihracına hazırlanıyor.

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Bloomberg’den Kerim Karakaya ve Ercan Ersoy’un haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaklaşık 260 milyon dolarlık eurobond ihracına hazırlanıyor.

İBB, bu işlem için ABD merkezli JPMorgan, İngiltere merkezli HSBC, Hollanda merkezli ING ve Fransa merkezli Société Générale bankalarını yetkilendirdi.

Söz konusu ihraç, 2019’da seçilen Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki ikinci eurobond ihracı olacak.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, borçlanmada vadenin en az beş yıl olacağı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gerekli onayın alındığı belirtildi.

İLK İHRAÇ 2020’DE OLMUŞTU

30 yıl aranın ardından İBB ilk kez 2020’de 580 milyon dolar eurobond satışı yapmıştı.

İhraçlardan gelen paranın metro projelerinin finansmanında kullanılması bekleniyor.

Eurobond, devlet ya da şirketlerin, kendi ülkeleri dışında kaynak sağlamak amacıyla, uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları, genellikle uzun vadeli borçlanma aracı olarak biliniyor.

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