İbrahim Kalın’dan Rus gazı ödemelerinde erteleme açıklaması

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Botaş’ın Rus gazı ödemelerinin 2024’e ertelenmesi talebine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

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Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin Rusya'ya yapacağı doğalgaz ödemelerinin bir bölümünü 2024'e erteleme talebiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Botaş'ın Rus gazı ödemelerinin 2024'e ertelenmesine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Kalın, “Temaslar, görüşmeler devam ediyor. Bizim enerji noktasında sıkıntımız yok ” dedi.

Bir televizyon kanalına konuşan Kalın ayrıca, Putin’in ‘Türkiye’yi gaz merkez yapabiliriz’ açıklamasıyla ilgili de “Bunun hukuki, teknik bir sürü boyutu var. Türkiye için önemli bir teklif. Türkiye yatırımları ile zaten çok ciddi bir dağıtım merkezi oldu” diye konuştu.

TÜRKİYE ERTELEME TALEP ETMİŞTİ

Bloomberg haber ajansı kaynaklara dayandırdığı 3 Ekim tarihli haberinde, Türkiye’nin Rusya'ya yapacağı doğalgaz ödemelerinin bir bölümünü 2024'e ertelemek için görüşmeler gerçekleştirdiğini yazmıştı.

Geçtiğimiz günlerde BOTAŞ'ın yükümlülüklerinin yüzde 25'inin dolar yerine ruble olarak ödemesine izin veren bir anlaşma yapılmıştı.

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