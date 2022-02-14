İhracatçı Erdoğan’la birlikte BAE turunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine ihracatçılar da eşlik ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2022 yılının ilk heyet ziyaretini Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın Birleşik Arap Emirlikleri temaslarına resmi heyetin yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) temsilcileri de eşlik ediyor. 100 bin ihracatçıyı temsil eden TİM, 2022 yılının ilk fiziki heyetini Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde gerçekleştiriyor.

TİM Başkanı İsmail Gülle, pandemi döneminin başından bu yana, 73 ülkede 105 ticaret heyeti gerçekleştirildiğini belirterek “2022 yılı için hedef olan 250 milyar dolar ihracatı gerçekleştirmek amacıyla çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ülke ticaret hedefleri bu bakımdan son derece önemli. Türk ihracatçısı olarak dünyada gidilmedik ülke ayak, basılmadık toprak bırakmayacağız” dedi.

İHRACATÇI İKİLİ İLİŞKİLERİN GELİŞMESİNDEN MEMNUN

22 sektörden 39 birlik temsilcisi ve 50 firma temsilcinin bulunduğu Dubai Ticaret Heyeti programında açılış konuşmasını yapan TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu “Bölgenin iki önemli aktörü olarak Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri, son dönemde ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerde önemli gelişmeler kaydetti. İlişkilerin gelişmesi; ihracat ailesi olarak bizler adına da oldukça memnuniyet verici” dedi.

Dubai'de yapılan Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri Ticaret Heyeti ve ikili görüşmeler toplantısı 50 Türk şirketi ile 300'ü aşkın BAE firması arasında gerçekleştirildi. Devlet yetkilileri ve sektör temsilcileri toplantıda hazır bulundu.

BAE’YE İHRACAT 5,5 MİLYAR DOLAR

Geçtiğimiz Kasım ayında Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 10 ayrı anlaşma imzalanmıştı. 2021 yılında, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatı, yüzde 94 artışla 5,5 milyar dolara ulaştı.

317 ÜRÜN İHRAÇ EDİLEBİLİR

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin gerçekleştirdiği çalışmaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'den mevcut durumda ithal etmediği ancak ithal edebileceği 317 ürün tespit edildi. Bu ürünlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nin ithalatına bakıldığında, söz konusu ürünlerde 10,5 milyar doları aşkın ithalatı bulunuyor.

Ancak 317 üründe BAE'nin Türkiye'den hiç ithalatı bulunmuyor. Ayrıca, yine bu 317 ürün içerisinde 45 üründe Türkiye ciddi bir rekabet avantajına sahip. Sadece bu 45 üründe dahi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 400 milyon doları aşkın ithalatı bulunuyor.

TÜRKİYE EN ÇOK MÜCEVHER İHRAÇ EDİYOR

Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne olan ihracatında sektörel bazda en çok ihracat gerçekleştiren sektörler 1,2 milyar dolar ile mücevher, 201 milyon dolar ile kimyevi maddeler, 185 milyon dolarla hazır giyim olarak görüldü. (İHA)

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