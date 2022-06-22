İhracatçılar arasında temsil çatlağı

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı olan Ahmet Bolat, 55 milyar dolar ihracata imza atan hizmet sektörünün ve THY’nin TİM yönetiminde temsil edilmediğini belirterek, TİM yönetimine tepki gösterdi.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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İhracatçılar arasında temsiliyet krizi çıktı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yeni yönetim kuruluna Hizmet İhracatçıları Birliği'nden (HİB) kimsenin alınmamasına tepki gösteren HİB Başkanı Ahmet Bolat, TİM başkanları arasındaki WhatsApp grubundan ayrıldı. Aynı zamanda Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı olan Bolat, 55 milyar dolar ihracata imza atan hizmet sektörünün ve THY'nin TİM yönetiminde temsil edilmediğini belirterek, TİM yönetimine tepki gösterdi. Akdeniz Su Ürünleri ve İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcı Ali Can Yamanyılmaz da Bolat'ın mesajlarına destek verdi. TİM yönetimine Anadolu'dan kimsenin alınmadığını ifade eden Yamanyılmaz, temsilde adalet olmadığını kaydetti.

İSTİFA GELDİ

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun da Bolat gibi yönetimde yer verilmemesi nedeniyle sektör kurulu başkanlığı görevinden istifa ettiği öğrenildi. 13 Haziran'da gerçekleştirilen TİM olağan genel kurulunda Mustafa Gültepe, tek aday olarak girdiği seçimde TİM başkanı olarak seçilmişti.