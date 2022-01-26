IMF’den El Salvador’a Bitcoin çağrısı

IMF, kripto para Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden El Salvador'a yaptığı çağrıda kararın gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. IMF, bir kripto para biriminin resmi para birimi olarak kabul edilmesinin finansal bütünlük, finansal istikrar ve tüketicinin korunması için büyük riskler taşıdığını vurguladı.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası Para Fonu (IMF), kripto para Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul eden El Salvador’a kararı yeniden düşünme çağrısında bulundu.

Eylül ayında El Salvador’un ABD dolarının yanında Bitcoin’i ödeme aracı olarak kabul etmesi tartışmalara sebep olmuştu. Bitcoin, kasım ayında gördüğü 69 bin dolarlık zirveden bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kaybetti.

KREDİ ALMAK ZORLAŞIYOR

Son olarak IMF de El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’yi kripto para biriminin ülkeye getirdiği riskler konusunda uyardı ve bu gidişle El Salvador’un IMF’den kredi almasının zor olacağını vurguladı. El Salvador geçtiğimiz yıl 1,3 milyar dolarlık bir IMF kredisi istemiş ancak görüşmeler IMF’nin Bitcoin endişeleri nedeniyle engellenmişti.

IMF dün yaptığı açıklamada Bitcoin’in “finansal istikrar, finansal bütünlük ve tüketicinin korunması” üzerindeki riskleri vurguladı. IMF yetkilileri El Salvador’u Bitcoin’in yasal para birimi statüsünün kaldırarak Bitcoin yasasının kapsamını daraltmaya çağırdı.

Açıklamada, geçen yıl yüzde 10 büyüdüğü tahmin edilen El Salvador ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz eylül ayında El Salvador Bitcoin’i ülkede yasal ödeme aracı olarak kabul etmeye başladı. Ülke, geçen yıl 50 bin dolar civarında işlem görürken Bitcoin almaya başladı ve en az 1801 Bitcoin satın aldı.

Bloomberg tarafından yapılan hesaplamalara göre, Bitcoin’in zirveden yüzde 45’lik bir kayıp yaşaması nedeniyle El Salvador’un 20 milyon dolar kaybettiği tahmin ediliyor. Orta Amerika ülkesi, yasal para birimi olan ABD dolarının yanı sıra tüketicilerin tüm işlemlerinde Bitcoin kullanılmasına olanak veriyor.

Bitcoin’i resmen tedavüle sokarak dünyada bir ilke imza atan El Salvador, volkan enerjisiyle Bitcoin madenciliği yapma, Bitcoin Şehri kurma ve Bitcoin tahvili çıkarma gibi girişimleriyle kripto para alanındaki adımlarını hızlandırmıştı.

TÜRKİYE İLGİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

El Salvador Başkanı Nayib Bukele’nin başta Bitcoin olmak üzere uyguladığı pek çok politika tartışmalara sebep oldu. 35 yaşındaki lider aynı zamanda Twitter’da yaptığı paylaşımlarla da kendinden söz ettiriyor.

Bukele, 19-21 Ocak’ta gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelmişti.

Bukele son olarak Twitter hesabından Türkiye ziyaretinden görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı. Bukele paylaşımında, “Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi… Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu'nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı” ifadelerini kullandı.

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