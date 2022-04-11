İngiltere’de ekonomik büyüme şubatta yavaşladı

İngiltere'nin ekonomik büyümesi, otomobil ve elektronik üretimindeki keskin düşüş nedeniyle şubat ayında yavaşladı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere ekonomisinin şubatta aylık yüzde 0,1 büyüdüğünü açıkladı. Ocak ayındaki büyüme rakamı 0,8 olarak gerçekleşmişti. Ekonomistlerse gayri safi yurtiçi hasılanın şubatta yüzde 0,3 oranında büyümesini bekliyordu.

İmalat, turizm ve seyahat gibi alanlarda küçülme gerçekleşirken büyüme rakamları hizmet sektöründeki artışla ile dengelendi. ONS ayrıca İngiltere ekonomisinin Şubat 2020’deki pandemi öncesi seviyesinin yüzde 1,5 üzerinde olduğunu söyledi.

ENFLASYON SON 30 YILIN ZİRVESİNDE

İngiltere, pandemi sonrası yükselen ekonomik sorunlarla boğuşurken Rusya-Ukrayna krizinin enerji fiyatları üzerindeki baskısıyla da mücadele etmeye çalışıyor. Son olarak İngiltere’de yıllık enflasyon yüzde 6,2’ye çıkarak son 30 yılın rekorunu kırdı.

Son verilere göre İngiltere’de Şubat ayında doğal gaz fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30, elektrik fiyatı ise yaklaşık yüzde 20 arttı. İngiltere Merkez Bankası da enflasyonun bu yıl çift haneli sayıları görebileceğini açıklamıştı.

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