İnternet zammı ertelendi

Türk Telekom’un toptan internet tarife fiyatlarına yaptığı yüzde 67'lik zam 1 Haziran'a ertelendi.

Sozcu.com.tr

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Türk Telekom'un altyapısı üzerinden sağlanan genişbant internet tarifelerinin toptan aylık fiyatlarında yapılması planlanan yüzde 67’lik zam 1 Haziran tarihine ertelendi.

BTK’nın yayınladığı kararda şu ifadelere yer verildi:

“5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6, 13, 14 ve 20'nci maddeleri, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği'nin 5 ve 12'nci maddeleri ve ilgili diğer mevzuata istinaden; Kurumumuz düzenleme hakları saklı kalmak kaydıyla;

Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifinde yer alan port ücretleri ile Türk Telekom Referans Arabağlantı Teklifinde yer alan aylık THK ücretlerine ilişkin alınan 09.03.2022 tarihli ve 2022/DK-ETD/64 sayılı Kurulu Kararı'nın 01.04.2022 olan yürürlük tarihinin 01.06.2022 tarihine ertelenmesi,

İşbu Kurul Kararı ile yapılan değişikliği içeren Referans Tekliflerin, Kararın tebliğini müteakiben 3 (üç) gün içerisinde Türk Telekom internet sayfasında yayımlanması, hususlarına karar verilmiştir”

ZAM TÜKETİCİYE YANSIYACAK

Türk Telekom'dan toptan hizmet satın alarak aboneye internet ve sabit telefon hizmeti sunan işletmecilerin yüzde 67’lik zammı kademeli olarak tüketicilerin internet ve telefon faturalarına yansıtacağı belirtiliyor.

Dün internete yüzde 67’ye zam geldiği duyurulmuş, TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, “Türk Telekom tekrar devletin sahipliğine geçti ve ilk alınan kararın zam olması bizleri üzdü” ifadeleriyle karara tepki göstermişti.

Teberci, “BTK bu yüksek tarife artışına ilişkin kararı öncesinde mutlaka sektörün görüşünü almalı ve onaylanan yüksek oranlı yeni zamlı tarifelere geçiş için makul süre tanımalıydı” diye konuştu.

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