İş Bankası’ndan Rusya açıklaması

İş Bankası, İngiltere'nin yaptırım uygulayacağı Rus "IS Bank" ile bankanın herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını duyurdu

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İş Bankası İngiltere’nin dün yaptırım uygulanacağını açıkladığı beş Rus bankası arasında yer alan “IS Bank” ile bankanın herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgeyi tanımasının ardından beş Rus bankası ve üç Rus vatandaşına yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.

‘İSİM BENZERLİĞİ’

İş Bankası’ndan dün akşam KAP’a yapılan açıklamada, “Birleşik Krallık tarafından 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacağına ilişkin haberlerde konu edilen ve bankamızla isim benzerliği gösteren kurumlarla bankamız ve iştiraklerimiz arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır” denildi. (REUTERS)

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