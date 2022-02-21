İsviçre bankası Credit Suisse’e büyük ifşa: 100 milyar dolarlık 18 bin hesap…

OCCRP’nin kurucu ortağı Paul Radu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Koşullar ne olursa olsun, işlerini her zamanki gibi sürdürebilen suçluları ve yolsuz politikacıları çok sık gördüm, çünkü haksız kazançlarının güvende tutulacağından eminler. Soruşturmamız, bu insanların suçlarına rağmen, demokrasilerin dünyanın her yerindeki insanların zararına olan düzenlemeleri nasıl aklayabildiğini ortaya koyuyor” dedi.

AJANLAR, DİKTATÖRLER, UYUŞTURUCU BARONLARI…

Bankalarda hesapları bulunanlar arasında Mısır’ın devrik lideri Hüsnü Mübarek’in yönetimi sırasında istihbarat teşkilatı başkanı olan Ömer Süleyman, eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Tokayev’in eski eşi Nadejda Tokayeva, Sırp uyuşturucu baronu Darko Saric gibi isimler bulunuyor. Ürdün Kralı 2. Abdullah ve eşi de bankada hesapları olanlar arasında.

BANKADAN AÇIKLAMA

Credit Suisse dün konu ile ilgili yaptığı kısa açıklamada açıklamada, hakkında yapılan suçlamaları “güçlü bir şekilde reddettiğini” belirtti.

Banka açıklamasında, söz konusu hesapların bazılarının 1940’lara kadar uzandığını belirterek bu konulara ilişkin hesapların bağlam dışında, kısmi, yanlış veya seçici bilgilere dayanarak belgelerde yer aldığını belirtti. Banka söz konusu hesapların yaklaşık yüzde 90’ının kapatıldığını veya kapatılmak üzere olduğunu söyledi.

İsviçre banka müşterilerini koruyan katı gizlilik yasaları nedeniyle dünyada suçluların para aktarımı yaptığı en önemli ülkelerden biri.