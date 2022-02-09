İTO’dan elektrik faturalarına tarife önerisi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Hükümetin tıpkı konutlarda yaptığı gibi küçük işletmeleri koruyan kademeli bir tarifeye gitmesini öneriyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç’ten elektrik faturalarına ilişkin bir öneri geldi.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, elektrik faturalarında yeni bir düzenleme yapılacağı yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirme yapan Avdagiç, “Bir çözüm yolu olarak biz, hükümetin tıpkı konutlarda yaptığı gibi küçük işletmeleri koruyan kademeli bir tarifeye gitmesini öneriyoruz” dedi.

‘KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELER DAHA FAZLA ETKİLENDİ’

Avdagiç, enerji maliyetlerinin küresel ölçekte çok hızlı arttığını ve bu durumdan özellikle küçük ölçekli ticari ve sınai işletmelerin daha fazla etkilendiklerinin altını çizdi.

Pandeminin başlamasıyla birlikte Mayıs 2020 ile Ocak 2021 arasındaki 7 aylık dönemde dünya piyasalarında doğalgaz fiyatlarının yüzde 350'nin üzerinde yükseldiği bilgisini veren Avdagiç, aynı şekilde petrol fiyatlarının da 35 dolar seviyesinden yüzde 160'ın üzerinde artışla 90 doların üzerine çıktığını kaydetti.

“Kömür fiyatlarındaki artış bile 3 katına ulaştı” diyen Avdagiç, şöyle devam etti:

“Enerjideki bu artış, küresel ekonomide 30-40 yıl sonra görülen rekor enflasyonun oluşumunda önemli rol oynadı. Türkiye de bundan nasibini aldı. Bir süre önce doğalgaz ve elektriğe gelen zamlarda küresel ölçekteki yüksek fiyat artışlarının önemli bir payı bulunuyor. Ne yazık ki, yüksek enerji maliyetleri, maliyet artışına, bu da fiyatlarda yükselmeye neden olmaktadır.”

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