İYİ Partili Erhan Usta: Ekonomide güveni tesis etmeleri gerek

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Öncelikle ekonomide güveni tesis etmeleri gerekir. Millet fakirleşiyor, birileri zengin oluyor ama bunun bedelini millet ödüyor" dedi.

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İYİ Partili Usta, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 14’te sabit tutmasını değerlendirdi. Hükümetin sürekli yeni ekonomi modeline ilişkin açıklamalar yaptığını belirten Usta, şunları söyledi:

* Enflasyon yüzde 70’e gidecek. Türkiye’nin kaybettiği vakit ne olacak? Millet fakirleşti, milleti oyaladılar. Bunun hesabını Merkez Bankası da hükümet de vermek zorundadır. ‘Rekabetçi kur’ deyip sonra vazgeç.

* Türkiye vakit kaybetmiştir. Bunların sonucunda yüksek bütçe açığı, yüksek enflasyon, yüksek cari açık ve yavaşlayan büyümeyi aynı anda yaşadık. Öncelikle ekonomide güveni tesis etmeleri gerekir.

* Millet fakirleşiyor, birileri zengin oluyor ama bunun bedelini millet ödüyor. Para ve maliye politikasının uyumlu ve tutarlı şekilde kullanılması gerekiyor.

BAKAN NEBATİ’YE TEPKİ

Erhan Usta, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Paris’te yabancı yatırımcılara ‘Bir sorun mu yaşadınız; gelin bize söyleyin. Bürokrasiyi alaşağı ederiz’ diye seslendiğini söyleyerek, “Yabancılara bu şekilde güven vereceğini zannediyor. Güler misin, ağlar mısın? Bu yüzden zaten Türkiye’ye yatırım gelmiyor. Yani kural olmadığı için şahsa göre hareket edildiği için her şey alaşağı edildiği için zaten bu ülkeye yatırım gelmiyor” diye konuştu. (DHA)

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