Japonya artan yakıt fiyatları nedeniyle 18 aydır ilk kez cari açık verdi

Japonya artan yakıt fiyatları nedeniyle Haziran 2020'den bu yana ilk kez cari açık verdi.

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Japonya, artan yakıt fiyatları nedeniyle aralıkta 18 ayın ilk cari açığını verdi ve küresel emtia fiyat artışının ekonomi üzerinde oluşturduğu baskıya işaret etti.

Veriler, ülkenin ekonomik yapısında görülen değişimin altını çizerek, enerji ve gıda ithalatına bağımlı olan Japonya’nın net ihracatçı bir ülkeden hammadde fiyatlarındaki yükselişlere duyarlı bir ülkeye dönüştüğünü gösterdi.

MALİYETLERİ YÜZDE 44.8 ARTIRDI

Dünya’nın üçüncü büyük ekonomisi resmi verilere göre, aralıkta 370.8 milyar yen, yani 3.2 milyar dolar cari açık vererek 73.5 milyar yen değerinde cari fazla tahminlerinin aksi bir performans gösterdi. Japonya böylece Haziran 2020’den bu yana ilk kez cari açık vermiş oldu.

Artan yakıt fiyatları, aralıkta ithal edilen ürünlerin maliyetini geçen yıla kıyasla yüzde 44.8 yükselterek, ihracatta görülen yüzde 18.7 artışı aştı ve dış ticaret açığını 318.7 milyar yene çıkardı. (REUTERS)



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