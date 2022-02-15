Japonya ekonomisi yüzde 5.4 büyüdü
Japonya ekonomisi güçlü harcamaların etkisiyle dördüncü çeyrekte yüzde 5.4 büyüdü. Revize edilmiş verilere göre üçüncü çeyrekte yüzde 2.7 küçülen dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya'nın dördüncü çeyrekte yüzde 5.8 büyümesi bekleniyordu.
Japonya ekonomisi, Covid-19 vakalarındaki düşüşün harcamaları desteklemesiyle dördüncü çeyrekte yüzde 5.4 büyüme kaydetti ancak artan ham madde maliyetleri ve Omicron vakalarındaki artış ekonomik görünüme yönelik risk oluşturdu.
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, Ukrayna’da artan gerilimin, BOJ’un ılımlı ekonomik toparlanma öngörüne yönelik yeni bir risk olduğuna dikkat çekti.
ANALİSTLER BİRİNCİ ÇEYREKTE KÜÇÜLME BEKLİYOR
Revize edilmiş verilere göre üçüncü çeyrekte yüzde 2.7 küçülen dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya’nın dördüncü çeyrekte yüzde 5.8 büyümesi bekleniyordu.
Bazı analistler, hane halklarının Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle alışveriş yapmamaları ve tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle imalat sektörünün daralmasıyla ekonominin birinci çeyrekte daralmasını bekliyor. (REUTERS)