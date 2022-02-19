JPMorgan son faiz tahminini açıkladı

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan, Fed'in önümüzdeki 9 toplantıda 25'er baz puan faiz artırmasını beklediğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyon nedeniyle daha önce beklenenden daha hızlı sıkılaştırmaya gideceği yönündeki beklentiler artıyor.

Son olarak ABD'nin en büyük bankası JPMorgan, enflasyonu düşürmek için Fed'in art arda 9 toplantıda faizi 25'er baz puan artırmasını beklediğini açıkladı.

Bu beklentiye göre Fed, 2023'in ilk yarısına kadar faizi toplamda 225 baz puan artırmış olacak.

ABD'de tüketici enflasyonu, ocakta yüzde 7,5 ile 40 yılın zirvesine yükselirken, Fed şu an yüzde 0-0,25 aralığında olan federal fonlama faizini mart ayından itibaren artırmaya başlayacağının sinyalini vermişti. Fed, varlık alım programını da gelecek ay bitirecek.

ABD'nin önde gelen bir diğer bankası Goldman Sachs da Fed'den bu yıl yedi faiz artışı beklediğini açıklamıştı.

‘EN BÜYÜK TEHDİT’

Güçlü büyüme, maliyet baskıları ve özel sektör davranışlarına işaret eden JPMorgan ekonomistleri, enerji fiyatları kaynaklı baskı ileride azalsa bile ‘geri bildirim döngüsü'nün enflasyonu yüksek seviyelerde tutması riskine de dikkat çekildi.

Raporda, merkez bankalarının politika değişikliğine gitmesi ve büyümede yavaşlama ihtiyacı duyması riskinin ve bunların küresel finansal koşullar üzerindeki etkisinin, en büyük tehdit olduğuna vurgu yapıldı.

Öte yandan, Chicago Fed Başkanı Charles Evans, dün yaptığı açıklamada, enflasyonun 40 yılın zirvesine yükseldiğine işaret ederek para politikasında ciddi bir düzeltme ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

Fed’in faiz artırması ve bilançosunu küçültmesi, Türkiye gibi gelişmekte olan ülke piyasaları için de önemli bir risk faktörü olarak değerlendiriliyor.

Doların faizinin artması ve doların güçlenmesi, gelişmekte olan ülkelerin dış borçlanma maliyetlerini artırabilir.

İlginizi Çekebilir Fed yöneticilerine yatırım yasağı geldi

İlginizi Çekebilir Fitch 6 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü

İlginizi Çekebilir Hurda araçlar bile 100 bin TL: İkinci elde 'yaprak kıpırdamıyor'