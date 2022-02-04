Kalem kalem hesapladılar: 2021’deki alım düzeyine ulaşmak için asgari ücret kaç olmalı?

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), raporuna göre, son enflasyonla birlikte enflasyon gıda zamları karşısında eridi. Hesaplamalara göre, asgari ücretli geçen yıla göre alım gücünü gıda ürünleri için yüzde 8,3 kaybetti. BİSAM, zamlar karşısında asgari ücretlinin temel gıdaları geçen yılki seviyede alabilmesi için ücretin kaç TL olması gerektiğini hesapladı.

Sozcu.com.tr

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Birleşik Metal İşçileri Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), “Asgari Ücretle Alım Gücü Dönem Raporu’nu yayınladı.

BİSAM’ın TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Madde Fiyatları, TÜFE ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, gıda ürünlerindeki yüksek artışlar, iki çocuklu eşi çalışmayan bir asgari ücretli için alım gücünü, yapılan zamma rağmen kimi temel harcama kalemlerinde azalttı.

Eşi çalışmayan, iki çocuklu bir işçi, şubat ayında eline geçen zamlı asgari ücretle, (2022 yılının ocak ayı fiyatları dikkate alındığında) geçen yıla göre alım gücünü gıda ürünleri için yüzde 8,3 kaybetti.

ASGARİ ÜCRET GIDA ZAMLARI KARŞISINDA ERİDİ

Asgari ücretlinin alım gücü kaybı kimi temel harcama kalemlerinde ciddi boyutta. En çok alım gücü kaybının yaşandığı ürünlerin başında margarin geldi. Asgari ücretli bir işçi zamlı geliri ile geçen yıla göre yüzde 37 daha az margarin alabiliyor.

Söz konusu dönem için patateste alım gücü kaybı yüzde 36, tavuk etinde alım gücü kaybı yüzde 26 oldu. Sütte alım gücü kaybı yüzde 13,4, ekmek ve yumurtada yüzde 10 oldu. Eve giren 10 süt ve yumurtadan biri azaldı. Asgari ücretinin, kömür karşısında ise alım gücü kaybı yüzde 42'yi buldu.

Asgari ücretli ailesi, geçen yıla göre, meyve haricinde tüm gıda gruplarında da alım gücünü kaybetti. Sebzede alım gücü kaybı yüzde 9,39, ekmek ve tahıllarda yüzde 9,8, sıvı ve katı yağlarda yüzde 15,2, ette yüzde 11,9, süt, peynir, yumurta grubunda yüzde 13,9 oldu.

İŞÇİNİN 2021 YILINDAKİ ALIM GÜCÜNE ULAŞMASI İÇİN ASGARİ ÜCRET NE OLMALI?

Buna göre asgari ücretli bir işçinin geliri ile 2021 yılındaki kadar patates alabilmesi için, asgari ücretin 6620 lira, aynı miktar tavuk eti alabilmesi için 5728 lira, aynı miktar margarin alabilmesi için 6704 lira, aynı miktar yumurta alabilmesi için 4778 lira, aynı miktar süt alabilmesi için 4860 lira, aynı miktarda dana eti alabilmesi için 4522 lira, aynı miktar ekmek alabilmesi için 4719 lira olması gerekiyor. Aynı miktar kömür almak için ise asgari ücret 7356 lira olmalıdır.

Bir işçinin 2021 yılındaki kadar ekmek ve tahıl ürünleri alabilmesi için asgari ücretin 5650 lira, aynı miktar et alabilmesi için 5667 lira, aynı miktar katı ve sıvı yağ alabilmesi için 6927 lira, aynı miktarda süt ve süt ürünleri alabilmesi için 6027 lira, aynı miktar sebze alabilmesi için 4896 lira olması gerekmektedir.

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