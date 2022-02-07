Kamyoncular isyanda: Böyle giderse kontak kapatmak zorunda kalacağız

Akaryakıta birbiri ardına gelen zamlar kamyoncuları isyan ettirdi. Maliyetlerin her geçen gün arttığını söyleyen kamyon şoförleri, “Eğer bu işe bir çözüm bulunmazsa bu iş kontak kapatmaya kadar gider ve Türkiye’de lojistik durma noktasına gelir.” şeklinde konuşarak sıkıntılarını dile getirdi.

İlker KILIÇASLAN

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Akaryakıt fiyatlarında son dönemde gerçekleşen tarihi artışın yanında önümüzdeki günlerde fiyatlara bir zam daha geleceğine yönelik beklentiler bir çok sektörü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Akaryakıta ardına ardına gelen zamlar yüzünden geçtiğimiz günlerde “kontak kapatmak zorunda kalacağız” diyen otobüs firmaları kervanına lojistik hizmetinin önemli bir kolu olan kamyoncularda eklendi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Salihli İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver ile birlikte Salihli ilçesindeki kamyon garajını ziyaret ederek, yaşanan sıkıntıyı yakından dinledi.

‘ÇALIŞMASAK BİZİM İÇİN DAHA İYİ’

Mazottan lastiğe, yedek parçadan motorlu taşıtlar vergisine ve sigortalara kadar bir çok girdi maliyetine yüzde 100 ile yüzde 300 arasında zam geldiğini dile getiren bir kamyon şoförü, artık kazanamadıklarını ifade etti.

Ocak ayı içerisinde hiçbir işe çıkmadığını dile getiren kamyon şoförü tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“İş olmadığından işe çıkmamazlık yapmıyoruz. İş var. Ancak artan maliyetler sebebiyle işe çıkmıyoruz. Bir İstanbul'a gidip gelmenin maliyeti yaklaşık 9 bin lira. Benim cebimde o kadar para yok ki gideyim. Ocak ayında hiçbir işe gitmedim. Masraflar yüzde 300 arttı. Aralık ayında aldığım lastik 15 bin lira iken şimdi 26 bin lira. Kamyonuma bile bakım yaptıramıyorum. Bakım yaptıramadığım kamyonumla nasıl yola çıkabilirim. Artık bizimde dayanacak gücümüz kalmadı. Elimizdeki ekmek teknemizi satmak zorunda kalacağım”

‘BÖYLE GİDERSE KONTAKLARI TAMAMEN KAPATACAĞIZ’

CHP'li Bakırlıoğlu'nun ziyaretinde kamyoncuların yaşadığı sıkıntıları dile getiren SS 70 Nolu Mersinli Köyü taşımacılar Kooperatifi Başkanı Oktay Baldan, kooperatife üye olan 200 üyenin hepsinin büyük sıkıntı içinde olduğunu söyledi.

Salihli Kamyon Garajı'ndan günde 150 kamyonun çıkarken, girdi maliyetlerinin artması sebebiyle şuanda günde sadece 1-2 kamyonun işe gidebildiğini söyleyen kooperatif başkanı Baldan şunları söyledi:

“Çünkü kamyoncu kazanamıyor. Bu mesleğimiz bizim atalarımızdan geliyor. Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Ancak bu saatten sonra çocuklarım bile bu mesleği yapmasını istemiyorum. Gidip bir fabrikada sigortalı işçi olarak çalışsın daha iyi. Ekonomik sıkıntılar artık bizi yordu.

Önümüzdeki aylarda birçok kamyona vergileri, sigortaları ve banka borçları ödenemediği için yakalama kararı çıkacak. Eğer durum böyle giderse sadece Manisa'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında kamyoncular kontak kapatmak zorunda kalacak. Bütün sektörler gibi bizde kazanamıyoruz.”

‘ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE LOJİSTİK KRİZİ YAŞANABİLİR’

Kamyon şoförlerinin yaşadığı sıkıntıları yakından dinleyen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, her sektörde olduğu gibi lojistik sektöründe de girdi maliyetlerinin büyük oranda arttığını ve bu nedenle önümüzdeki günlerde Türkiye'de ciddi bir lojistik krizinin yaşanabileceğini ifade etti.

Kamyon şoförlerini artık kontak çevirmekten korktuğunu dile getiren CHP'li Bakırlıoğlu yaşanan sıkıntıyı şöyle dile getirdi:

“Kamyon şoförleri artık ‘Çalışmasak daha iyi' diyorlar. Tek bir cümle durumun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor. Kamyoncular artık yaptıklarını bir meslek olarak görmüyor. Bir çok şoför ekmek teknesi olan kamyonunu satmayı düşünüyor. Mazotta yüzde 115, lastiğe yüzde 120, yedek parçalara yüzde 300, vergilere yüzde 25 zam geldi. Bunu üstüne birde sigorta, köprü geçişleri, kasko, otoban ücretli eklenince iş daha çıkılmaz hale geliyor.

Önümüzdeki aylarda İngiltere'de yaşanan sıkıntını aynısı Türkiye'de de yaşanabilir. Eğer kamyoncular kontak kapatırsa önümüzdeki süreçte Türkiye'de büyük ölçüde lojistik sıkıntısı yaşanır. Yaşanacak lojistik sıkıntısı ise tüm sektörleri olumsuz yönde etkilenir. Bu nedenle yaşanan soruna bir an önce çözüm bulunması gerekir. Yaşanan derin ekonomik kriz ve hayat pahalılığı artık Türkiye'de işlerin çıkılmaz hale gelmesine sebep oluyor.”

CHP'li Bakırlıoğlu açıklamasında son olarak, kamyon şoförlerinin yaşadığı sıkıntıyı önümüzdeki günlerde TBMM'de gündeme taşıyacağını ve yaşanan sorunun ciddiyetini gözler önüne sereceğini ifade etti.