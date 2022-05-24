Karpuz alma karpuz ek!

AKP’li Yılmazer hayat pahalılığından yakınıp, karpuzun dilimle satıldığını hatırlatan vatandaşa başlıktaki öneriyi sundu. Halk, Yılmazer’e tepki gösterdi.

Deniz AYHAN

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Yüksek enflasyon, yağan zamlar milletin belini iyice büktü. İktidar sürekli yeni ekonomi modelleri üretiyor. Ancak ekonomik kriz giderek artıyor. AKP'li yöneticiler ise dert yanan vatandaşlara şaşırtan öneriler sunmaya devam ediyor. Bunun son örneğini AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmazer yaptı.

MELİH GÖKÇEK'İ ÖVDÜ

Yılmazer, Ankara'daki Bağlıca pazarından fotoğraf paylaşarak, “Acaba rakamların düşmesi için bizim ilçe belediyelerimizle Melih Gökçek'in halk pazarları önerisini değerlendirsek mi? Çözerse yine AK Parti çözer” dedi. Bir vatandaş da Yılmazer'e “60 yaşındayım. Karpuzun dilimle satışını gördük ya. Bize masal anlatmayın” cevabını verdi. Yılmazer'in vatandaşa önerisi ise şöyle oldu: “Batıya özeniyordunuz karpuzu eken yerliden değil gidip marketlerden alırsanız bu olur. Ben her sene karpuz ekiyorum mesela.”

‘RABBİM YARDIMCI OLSUN'

Vatandaşlar Yılmazer'in bu mesajına tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Ha sebep karpuzu ekmeyip marketten almamız yani herkes karpuz eksin koyunu köyde kestirelim mazotu dış güçler yükseltiyor ne güzel iş ya, şu adam iktidar partisinin Ankara İl Başkan Yardımcısı ey ahali” diyerek AKP'nin geçmiş önerileri sıraladı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise “Allah'ım sen aklımıza mukayyet ol. Sebebe bak, gerekçeye bak, vatandaşa verdiği cevaba bak. Herkesin tarlası, bahçesi imkanı var zaten. Rabbim ülkemizin yardımcısı olsun. Bu kafayla işimiz zor” yorumu yaptı. Mesajlara destek yağdı.

Cep yakınca, dilim dilim satışı başlatıldı!

Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden karpuz geçtiğimiz ay kilosu en düşük 15 TL, en yüksek 20 TL'den tezgaha çıktı. Vatandaş en az 200 lira tutan 1 karpuzu alamayınca pazarcı da marketçi de çare aradı. Karpuzu yarım, çeyrek ve dilim dilim satmaya başladı. Dilimi 20 liradan alan vatandaşlar, “Bu günleri de mi görecektik, yazıklar olsun” diyerek isyan etti.

Et almıyorum kuzu kesiyorum

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ete ve et ürünlerine yapılan yüksek zam sonrası isyan eden vatandaşa şu garip öneriyi sunmuştu: “Ben tasarrufa önem veriyorum. Kasaba gidip 100 lira verip et almıyorum. Gidiyorum kuzuyu kestiriyorum, ya da toplu bir hayvanı. Oradan parçalatıp alıyorum. Buna kadar dikkat ediyorum. Buna herkes dikkat edebilir ama herkes bu imkanı da bulamayabilir, o da ayrı mesele…”

Domatesi 2 kilo yerine 2 tane alın

AKP'li vekil Zülfü Demirbağ, ekonomik kriz çözümü için şöyle demişti: “Ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Normal şartlarda bir kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak sağlığa faydalı değil.” AKP'li Hüsnüye Erdoğan'da şunları söylemişti: “Doğalgaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir. Cumhurbaşkanımız, topu alıp, biraz göğsünde yumuşatıyor…”

Aylarca soğan ekmek yiyeceğiz

AKP'li vekil Uğur Aydemir'in ekonomik krizi atlatma formülü ise şöyle olmuştu: “Her zaman şunu söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Soğan ekmek yiyeceğiz günlerce, aylarca ama güvenliğimizden asla kimseye taviz vermeyeceğiz. Vatandaşlarımız çok zekidir, yola çıkarken kendilerini bir kontrol ederler. Dolayısıyla eğer cebinde parası yoksa eski yolu kullanır.”