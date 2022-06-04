Kartlı harcamalarda yeni rekor

Geçen hafta kartlı harcamalar yıllık yüzde 109,4'lük artışla 66 milyar TL'ye ulaşarak rekor tazeledi. Enflasyon ve e-ticaret artışı artışta etkili olurken, vatandaşın kredi kartı borcu 259 milyar TL'ye ulaştı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Enflasyondaki ve e-ticaretteki artış, kartlı harcamalarda rekorları da beraberinde getiriyor.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, banka kartı ve kredi kartı harcama tutarı 21-27 Mayıs haftasında 66 milyar TL ile rekor kırdı. Kartlı harcamalarda bir yıllık artış oranı yüzde 109,4’e ulaştı.

Toplam kartlı harcama miktarı, bir önceki hafta 64,1 milyar TL ile rekor kırmıştı. Geçen sene aynı haftada kartlı harcama miktarı 31,5 milyar TL idi.

TÜİK’e göre yüzde 73,50, ENAG’a göre yüzde 160,67’ye ulaşan tüketici enflasyonu, kartlı harcamalardaki artışın temel nedeni olurken, e-ticaretin ve kartlı ödemelerin yaygınlaşması da rakamı yukarı itiyor.

MARKET HARCAMALARI YÜZDE 95,1 ARTTI

İnternet üzerinden yapılan alışverişler, son bir yılda yüzde 106,7 artışla 19,9 milyar TL’ye yükseldi.

Market ve alışveriş merkezlerindeki kartlı harcamalar da yıllık yüzde 95,1’lik artışla 12,4 milyar TL’ye yükseldi.

YEMEKTE YÜZDE 301, YAKITTA YÜZDE 226’LIK ARTIŞ

Kartlı yemek harcamaları yıllık yüzde 301 artışla 3,3 milyar TL’ye yükselirken, kumarhane ve içkili yerdeki kartlı harcamalar yıllık yüzde 1521 artışla 85,9 milyon TL oldu. Geçen sene pandemi yasakları nedeniyle içkili mekanlar büyük ölçüde kapalıydı.

Benzin ve yakıt istasyonlarındaki harcamalar da yıllık yüzde 226,2 artışla 5,9 milyar TL’ye yükseldi. Son bir yılda benzine yüzde 240, motorine yüzde 260 oranında zam geldi. Hem küresel petrol fiyatlarındaki artış hem de içerideki döviz kuru artışı, akaryakıtta yüksek oranlı artışları getirmişti.

VATANDAŞIN 259 MİLYAR LİRALIK KART BORCU VAR

Vatandaşın bireysel kredi kartı borçları, son bir yılda yüzde 68’lik artışla 154 milyar TL’den 259 milyar TL’ye yükseldi.

Takipteki bireysel kredi kartı borcu ise 5,3 milyar TL’den 6,6 milyar TL’ye yükseldi.

4 MİLYONU AŞKIN VATANDAŞ YASAL TAKİPTE

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2022 yılı Ocak-Mart

döneminde 273 bin kişi oldu. Bu rakam, geçen senenin aynı döneminde 113 bindi.

Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 125 binden 340 bin kişiye yükseldi.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı

da bu dönemde 204 binden 513 bine sıçradı.

Mart 2022 itibarıyla 2 milyar 694 bin 592 kişi, bireysel kredi kartı borcunu ödemediği için yasal takipte bulunuyor.

Bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişilerden borcu devam etmekte olan kişi sayısı da mart itibarıyla 4 milyon 143 bin 102 kişi olarak açıklanmıştı.

İlginizi Çekebilir Bir e-posta 16,7 milyar dolar kaybettirdi

İlginizi Çekebilir Almanya'dan 21 milyon emekliye rekor oranda zam

İlginizi Çekebilir TÜİK'e 20 bölge müdürü atandı