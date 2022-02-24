Kavcıoğlu, bankaları sanayiciye şikayet etti

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun, yüksek faizden dert yanan sanayicilere, “Daha düşük faiz istiyorsanız bankalara baskı yapın” çağrısında bulunduğunu söyledi.

Erdoğan SÜZER

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ASO meclis toplantısında konuşan Özdebir, geçen hafta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Kavcıoğlu ile oda başkanlarının katıldığı bir istişare toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Bu toplantıda firmaların yüksek faizden şikayet ettiğini, Kavcıoğlu'nun firmalara yanıt verdiğini anlatan Özdebir, “Merkez Bankası Başkanı bankaların %12 faizle fonlandığını ama bankaların bunu %25-30 faizle piyasaya verdiğinden bahsetti ve ‘Daha düşük faiz için bankalara baskı yapın' ifadesini kullandı” dedi. Özdebir, şu eleştiriyi yaptı:

DEVLET CEZALANDIRSIN

“Bizlerin bankalara baskı yaparak bir sonuç alması mümkün değil. Mevduat toplama yetkisi devletin olup bu yetki bankalara devredilmiştir. Devletten alınan bu yetkinin mevduat toplayan kurumlar tarafından suiistimal edildiği görülüyor. Bu nedenle özellikle BDDK başta olmak üzere devletin ilgili kurumlarının bu durumu istismar edenlere gerekli yaptırımları uygulaması gerektiğini düşünüyorum.”

‘UCUZ KREDİYİ MERKEZ VERSİN'

– Nurettin Özdebir, Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesinin diğer faizlerin yükselmesine engel olamadığını, enflasyon kontrol altına alınmadan faizlerin düşmeyeceğini söyledi. Merkez Bankası'nın üreten sanayicilere ‘yatırım taahhütlü avans kredisi' adı altında %14'lük politika faizinin 1.5 puan altında ucuz kredi verebileceğini belirten Özdebir, “Yatırımcıya %12.5 faizle kredi sağlanma imkanı var. Üretimin devamı için bu kullanılsın” dedi.