Kayısıyı don vurdu, büyük kriz kapıda

Malatya'da iki gün etkili olan soğuk hava çiçekteki kayısıyı vurdu. Köylerde hasar tespiti yapan Tüm Köy-Sen Başkanı Ali Gürel, bu yıl rekoltenin yüzde 70 düşeceğini söyledi. Kuru kayısı ihracatının yüzde 85’ini karşılayan kentte yıllık 150 bin ton kuru kayısı rekoltesinin 40 bin tona düşebileceği belirtiliyor.

Evren DEMİRDAŞ

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Malatya’da 12-13 Nisan geceleri etkili olan soğuk hava kayısı ağaçlarını vurdu.

Üretici-Köylü Sendikası (TÜM-KÖY SEN), soğuk havaya çiçekte yakalanan kayısı da hasar tespiti yaptı.

Akçadağ, Battalgazi, Yazıhan, Hekimhan, Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerinde 650 rakımın üstündeki alanlarda ciddi don sorunları yaşandığı gözlendi.

Tüm-Köy Sen Malatya Şubesi Başkanı Ali Gürel, “Sahada inceleme yaptı, çiftçilerle görüştük. İlk belirlemelerimize göre ağaçların yüzde 70'inde yanma var. Aynı oranda rekolte düşecek. Bu yıl mağduriyetler yaşanacak” dedi.

‘GELECEK YILI DA VURACAK’

SÖZCÜ'ye konuşan Gürel, yaşanan don felaketinin gelecek yılı da etkileyeceğini belirterek, “Kayısı sürekli bakım isteyen, üretimi kolay olmayan bir ürün. Hasar sadece bu yılı değil gelecek yılları da etkileyecek. Ağaçların toparlanması uzun zaman alacak” dedi.

“Malatya'nın yıllık 150 bin ton olan kuru kayısı üretiminin 40 bin tonlara düşeceğini düşünüyoruz. Yaş kayısı da verim büyük oranda düşecek” diyen Gürel, “Bu yıl kayısı ile ilgili ciddi bir sıkıntı olacak. Kriz kapıda. Üreticiler çok zor durumda. Girdi maliyetlerinin bu kadar yükseldiği bir ortamda devletin üreticinin yanında olmasını istiyoruz” diye konuştu.

’40 BİN AİLE MAĞDUR DURUMDA’

Doğanşehirli üretici Recep Çakar, çiftçinin girdi maliyetleri yüzünden zaten sıkıntıda olduğunu belirterek, “Ben lisans mezunuyum. Liyakat olmadığı için alanımda uzmanlaşamadım baba mesleği çiftçiliğe geri döndüm. Mağduriyet gelip burada da beni vurdu” dedi.

“Büyük bir don felaketi yaşadık. 650 ile bin 200 rakımlı alanlardaki kayısılarda büyük hasar oluştu” diyen Çakar, “Kayısı yaklaşık 40 bin ailenin geçim kaynağı. Şu anda bu aileler mağdur durumda. Devletten ürün bazlı destek bekliyoruz. Malatya'nın afet bölgesi ilen edilmesini istiyoruz. Mağduriyetimiz giderilmeli. Girdi maliyetleri üç katına çıktı. Bu şekilde devam ederse kayısı üretimi yapamayız. Her şeyden kısarak ürün elde etmeye çalıştık. Ürün yanında da mağdur olduk” şeklinde konuştu.

‘YARDIM ALAMAZSAK PERİŞAN OLURUZ’

Ören mahallesi üreticilerinden Arif Öztürk, “Bir yılık emeğimiz bir afetle gitmiş oldu. Ağaçlarımıza bakamayacak durumdayız. Devletten yardım bekliyoruz. Yardım alamazsak seneye bu ağaçlardan ürün alamayacağımız için perişan duruma düşeceğiz” diyerek yardım talep etti.

Dedeyazı köyü üreticilerinden Volkan Yıldırım ise; “Kayısılarımız simsiyah oldu. Bütün köy mağduruz. Şu an ağaçlarımızın bakımını yapamayacak durumdayız. Geçen yıl dondan dolayı sıkıntı yaşadık, yardım alamadık. İnsanlarımız geçinemiyor. Yazın mevsimlik işçiler geliyor onların borçlarını bile zor ödüyoruz. Girdi maliyetleri çok arttı. Gençlerimiz köyde işsiz. Tek gelirimiz kayısı. Bu dta olmazsa biz bitmiş durumdayız” dedi.

‘ÜRÜNLERİN YÜZDE 80’İ YANDI’

Ziraat Mühendisi Rıza Cengiz ise bölgede incelemelerde bulunduğunu yüzde 70-80 oranında yanma olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Burada üretici mağdur ve perişan durumda. 1 kilo kuru kayısıya harcanan emek 25 lirayı buluyor. Devlet desteği olmadan çiftçinin bunu karşılaması mümkün değil. Gübrenin, mazotun fiyatı ortada. Çiftçi yanan ürününün oluşturduğu kaybı karşılayamaz. Devlet olmadıktan sonra çiftçi tek başına ayakta kalamaz. Biz de pahalı ürün yemeye mahkûm oluruz” ifadelerini kullandı.

Doğanşehirli üretici Coşkun Karakaş zor durumda olduklarını belirterek, “Durum pek iyi görünmüyor. Destek olmazsa üretemez hale geleceğiz. Girdi maliyetleri azaltılmalı, faizsiz kredilerle çiftçi desteklenmeli, ilaç ve gübre fiyatları düşürülmeli.”

‘BU HASARI DÜZELTMEK ÇOK MALİYETLİ OLACAK’

Üretici Naci Bozkuş don hasarını düzeltmenin çiftçi için çok maliyetli olacağını söyleyerek, “Bu bahçelerin bakımı son derece zor ve masraflı. Don sadece bu yılı değil gelecek yılları da etkileyecek. Ağaçta çağla yandı. Ağacın kendisi de yanık. Bunu düzeltmek için her yıl 6-7 kez ilaç atmak gerekiyor. Çiftçi bahçesi için masraf yapmak zorunda. Bu durumda ancak üçüncü sene sonunda ürün alabilecek duruma gelecek. Tabi bir kez daha don olmazsı. Genel olarak bütün bu vurgun yerlerine ayırt edilmeden yardım yapılmalı” ifadelerini kullandı.

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