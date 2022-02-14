KDV indirimi yapılan ürünler neler? İşte KDV yüzde 1’e düşürülen gıda ürünleri…

Enflasyonu düşürmek için temel gıdada KDV indirimi geçtiğimiz günlerde açıklandı. KDV sadeleştirme programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV yüzde 1’e indirildi. KDV'si yüzde 1'e düşürülen gıda ürünlerinin listesi belli oldu. KDV indirimi uygulanan 115 kalem arasında çay, domates, ekmek ve süt yer alıyor.

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Aylardır önüne geçilemeyen yüksek enflasyon ve kur yükselişi nedeniyle A'dan Z'ye kadar tüm ürünler zamlandı. Halkın alım gücünü düşüren gelişmelerin ardından KDV indirimi kararı alındı. KDV indirimi temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e yoluyla yapılacağı duyuruldu.

KDV ORANI YÜZDE 1’E İNDİREN KARAR YAYIMLANDI

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, “Ekli ‘Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Deger Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.

KDV İNDİRİMİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi destek paketinin açıklandığı toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.

Erdoğan’ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

* KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz.

* Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV'yi zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz. Müjdesini paylaştığımız düzenleme ile de devlet adına yüzde 7'lik bir indirim yapmış oluyoruz.

* KDV'si yüzde 1'e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir. Bunlar pirinç, makarna, et, kahve, su, süt ve sut ürünleri, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler gibi günlük hayatta sık tüketilen gıdalardır.

* Gıda ürünlerinde KDV'yi yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanlığı düzenlemesini yarınki Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Az önce imzayı attım. Gıda sektöründen de aynı oranda fedakarlık talep ediyoruz.

* Pazartesi gününden itibaren toplamda yüzde 7 indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz.