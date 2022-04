Kesime giden hayvan sayısında korkutan artış…

Artan yem fiyatları, verilen süt desteğinin yeterli olmaması üreticinin elindeki süt hayvanlarını kesime göndermesine sebep oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait mezbahalardan kesilen erkek ve dişi hayvan sayısı verilerini açıklayan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 2021 yılında kesimhaneye getirilen hayvan sayısında yüzde 252’lik artış olduğunu ifade etti.

İlker KILIÇASLAN

Üreticinin girdi maliyetlerinin her geçen gün artması çiftçiyi toprağını ekemez haline getirirken, hayvancıkla uğraşanları ise derin bir çıkmazın içerisine sürüklemeye başladı. Yem maliyetlerinin artması ve verilen süt desteklerinin bir kilo yemi bile karşılayamaması sebebiyle ekonomik krizin içiresine giren hayvancılık sektöründe ahırların boşalmasına neden oldu.

Hayvancılık sektöründe yaşanan sıkıntıyı birçok platformda gündeme taşıyan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İzmir büyükşehir Belediyesi'ne ait mezbahalardan 2020-2021 yıllarında kesime giden erkek ve dişi hayvan sayısının verilerini paylaşarak yaşanan sorunun büyüklüğünü gözler önüne serdi.

KESİME GİDEN HAYVAN SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı çiğ süt fiyatı ile devletin verdiği desteğin düşük olması sebebiyle süt üreticisinin gebe süt hayvanlarını kesime göndermek zorunda kaldığını söyleyen CHP'li Bakırlıoğlu, Türkiye'de ahırların her geçen gün boşaldığına dikkat çekti. Kesime gönderilen her hayvanın Türkiye'deki hayvancılığın sürdürülebilir olmaktan çıkmasına sebep olduğunu ifade eden CHP'li Bakırlıoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait mezbahalarda kesilen hayvan sayısından örnek vererek şu ifadelere yer verdi:

“Hayvancılıkta kaos giderek büyüyor. Durumun ne boyutlarda olduğunu anlamak için İzmir'de büyükşehir belediyesi mezbahalarında kesilen erkek ve dişi hayvan sayılarına ulaştım. 2020 yılında 11 bin 190 erkek, 2 bin 797 dişi büyükbaş hayvan kesimi yapılırken, 2021 yılında 11 bin 467 erkek, 7 bin 61 dişi hayvan kesimi yapılmış. Artış yüzde 252 oranında. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği mezbahalardan aldığımız rakamlar tehdidin ne kadar büyük olduğunu bize göstermekte. Bazı bölgelerde, bazı mezbahalarda sadece dişi hayvan kesimi yapıldığı sektördeki herkes tarafından bilinmekte. Eğer diğer illerde de bu şekilde artış varsa durum çok vahim demektir.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı rakamlardan sonra Türkiye genelinde kesilen erkek ve dişi hayvan sayıları hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı'na yazılı soru önergesi verdiğini söyleyen CHP'li Bakırlıoğlu, “Soruna önergesine halen cevap verilmedi. Çünkü gerçeklerin ortaya çıkmasından korkuyorlar. Ancak gelecek olan yanıtta ne yazık ki gerçeği yansıtmayacak çünkü Bakanlığın elindeki veriler doğru değil” diye konuştu.

“2 GÜNDE MASA BAŞINDA SAYIM OLMAZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın et fiyatlarını düşürmek için ‘100 bin hayvan kesilecek' talimatından sonra harekete geçen tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 gün içinde kesilecek hayvan sayımı yaptığını hatırlatan CHP'li Bakırlıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nden 29 Mart 2022 tarihinde ‘Acele' koduyla illere gönderilen yazıda besicilik işletmelerinde mevcut besideki büyükbaş toplam hayvan varlığının tespiti ve üç ay içinde kesim olgunluğuna erişebilecek büyükbaş hayvan sayısının belirlenmesi amacıyla sayım yapılması sonuçların 30 Mart 2022 saat 17'ye kadar bildirilmesi istendi. İki günde masa başında yapılan sayımla gerçek sayılara ulaşılması mümkün değildi ve zaten öyle de oldu. Sahada herhangi bir çalışma yapılmadı. Bakanlık çalışanları eldeki verileri sanki sayım yapılmış gibi bakanlığa gönderdi. Ve bu gerçek dışı sayılarla politika yapılacak. En azından TÜİK görevlendirilerek kısa zamanda istatistiki örnekleme yöntemiyle ülkedeki hayvan sayıları ortaya çıkarılabilir.”

“KANGREN OLAN YARAYA, YARA BANDI İLE TEDAVİ”

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Et ve Balık Kurumu'nun hayvan alım fiyatlarının yükseltileceğine yönelik açıklamasına da vurgu yapan CHP'li Bakırlıoğlu şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Et ve Süt Kurumu alım fiyatlarını yükselteceklerini söyledi. Çıkan haberlere göre kesilen hayvan başına da 2 bin 500 lira destek verileceği ve bunun Hazineden karşılanacağı belirtiliyor. Yani kesim fiyatları arttırılacak, yüksek fiyata kesilen et Et Süt Kurumunun perakende satış noktalarında düşük fiyata satılacak, fark hazineden karşılanacak. İktidar bu yolla et fiyatlarını indirmeyi düşünüyor. Yara kangrene dönmüş, iktidar yara bandıyla hastalığı tedavi etmeye çalışıyor.”

“BİR AN ÖNCE HAYVAN SAYIMI YAPILMALI”

Türkiye'de hayvancılığın bir kısır döngü içerisinde olduğunu söyleyen CHP'li Bakırlıoğlu açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verdi:

“Maalesef ülke hayvancılığı bu kısır döngüden kurtulamadığı için sürekli kötüye gidiyor. Tarım ve Hayvancılık politikalarının yanlışlığı bir bir ortaya çıkıyor. Ne süt üreticisi, besici para kazanabiliyor ne de vatandaş ucuza et ve süt alabiliyor. Ülke hayvancılığı sürdürülebilir olmaktan çıktı. Yine ithalat politikaları için zemin hazırlanıyor. Yıllarca besilik damızlık hayvan ithal ettik, milyarlarca dolar para ödedik sonuçta yine aynı yerdeyiz. Kağıt üzerinde hayvan varlığı sığır varlığı artmış görünüyor ama et bulamayacak hale gelmişiz. Süt fiyatları almış başını gitmiş. Yıllarca besilik dana ve damızlık inek ithal etmişiz. Ahırlar boşalıyor buna karşın hayvan sayıları artıyor. Artışların afaki olduğunu söylüyorduk. 10 yıldır ilk defa büyükbaş hayvan sayısı düşüş olduğu istatistiklere yansıdı. Önce Bu ülkede genel bir hayvan sayımı yapılmalı ve ortaya çıkacak sayılar üzerinden gerçekçi politikalar belirlenmelidir.”

