Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a yanıt

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın elektriğin KDV'sinin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğü açıklaması üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a sosyal medya hesabından cevap verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’sinin yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldüğünü duyurmuştu.

“GEL BU YAZA KADAR KDV’Yİ SIFIRLA”

Erdoğan’ın açıklamasına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Partisinin grup toplantısındaki konuşmasından bir kesit paylaşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı da etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

* Elektrikte sosyal tarife talebimiz konusunda attığın adım hayırlı oldu @RTErdogan. KDV’yi sıfırla talebimiz vardı ama %8'e indirdin. Gel bu yaza kadar KDV’yi sıfırla. Bunu da yaparsan protestomu bitireceğim. Üstelik bu sana siyasi fayda sağlar. Halkımız rahatlasın, bize yeter!

“BİZ DEVLETİ ONDAN DAHA İYİ TANIYORUZ”

Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda ise şu ifadeleri kullandı:

* Zam gelmeden önce çıkıp kamuoyuna açıklama yapmıştım. Demiştim ki; ‘4 kişinin bir ailenin ortalama elektrik tüketimi 230 kilovat saattir. Buraya zam yapmayın’ Sözümüzü dinlemedi, 150 kilovat saate kadar olanlara zam yapmadı. Baktı ki bu da olmuyor, 210 kilovat saate kadar olana bir ayrıcalık tanıdı.

* Dün akşam 230 dese, Kılıçdaroğlu’nun dediği oluyor, ‘en iyisi 240 yapayım da şundan kurtulayım’ dedi. Bizim sosyal tarifemizi kabul etti. Bu ne demektir? Biz devleti ondan daha iyi tanıyoruz. Biz vatandaşı ondan daha iyi tanıyoruz. Biz ülkemizi ondan daha iyi biliyoruz.

* Bilmiyorlar, devleti yönetemiyorlar. KDV’yi baştan sıfırla dedik, yüzde 8 yaptı. Sıfırla kardeşim. En azından yaza kadar sıfırla. Eğer bunu yaparsa protestomu kaldıracağım. Onu da bilmesini isterim.