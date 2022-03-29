Kılıçdaroğlu’ndan kırmızı et tepkisi: Gözüm üstünüzde

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaşarak "Kırmızı ete yüzde 48 zam yaptıkları hafta, Katar’a 2,5 milyon küçükbaş hayvanımızı sattılar. Bu, etin daha da pahalanacağı anlamına geliyor. Buradan bunu yapanlara sesleniyorum, gözüm üstünüzde" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

* Ya Allah aşkına şu Katar aşkından vazgeçin kardeşim ya.

* 2 ay içinde 2.5 milyon küçükbaş hayvanı uçaklarla ihraç ettiler.

* 2.5 milyon küçükbaş hayvanı Katar’a gönderdiniz ucuz et yesinler diye, bize gelince yüzde 48 ete zam yaptılar.

* Katar aşkından… Yüzde 48…

* Onlar ucuz et yiyecek, bizim fakir fukara et yiyemeyecek.

“GÖZÜM ÜSTÜNÜZDE”

Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımına ise şu notu düştü:

* Kırmızı ete yüzde 48 zam yaptıkları hafta, Katar'a 2,5 milyon küçükbaş hayvanımızı sattılar. Bu, etin daha da pahalanacağı anlamına geliyor.

* Buradan bunu yapanlara sesleniyorum, gözüm üstünüzde!

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