Kira gelir beyannamesi nasıl verilir? Kira beyannamesi için son gün…

Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren, mesken ve iş yerleri kiralamalarından elde edilen gelir için verilen kira gelir vergisinin ödenme süresi ile işverenden elde edilen ücret beyannamelerinin verilme süreleri, 31 Mart 2022 tarihinde sona eriyor. 2022 yılı kira beyannamesi vermek için ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesine giderek ya da www.gib.gov.tr internet adresine girerek kolaylıkla beyanname verilebiliyor.

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Gelir Vergisi Kanunu gereğince, mesken ve işyerleri kiralamalarından elde edilen gelir için kira gelir vergisi ödeniyor. Mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” yani kira geliri olarak ifade edilmektedir. Bu durumda gelirler belli koşullar altında gelir vergisine tabi tutulmaktadır.

KİRA BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?

Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren beyan dönemi her yıl olduğu gibi bu sene de 1 Mart'ta başlayıp 31 Mart'ta sona erecek. Bu beyanname verildikten sonra kira mükellefi olan kişinin 31 Mart 2022 tarihinde vergi ödemesini yapması gerekiyor.

Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, tatilden sonraki ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebilir.

Takvim yılı içinde ülkeyi terk edenler, yurt dışına çıkma tarihinden önceki 15 gün içinde beyanname vermek zorundadırlar. Ölüm halinde ise beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından verilir.

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

2022 yılında kira beyannamesi vermek için ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesine giderek ya da www.gib.gov.tr internet adresine girerek kolaylıkla beyanname verebilirsiniz. Sistemde bulunan Hazır Beyan sayesinde kolayca kira geliriniz için gerekli işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca bir cep telefonu uygulaması olarak da sunulan bu sistemi telefonunuza indirerek işlemlerinizi daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üstü mükellefler, okuma yazması olmayanlar ile engelli ve hastalar “444 0 189” numaralı Vergi İletişim Merkezi'nden yardım isteyebilecek. Bu kimselere randevu sistemine göre Maliye Bakanlığından bir memur yardımcı olacak. Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.