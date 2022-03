Kırmızı ete yüzde 30 zam geliyor

Et ve Süt Kurumu’nun yüzde 48’lik zammının ardından sektörden, arz sıkıntısı nedeniyle “2 ay içinde ete yeni zam gelir” açıklaması geldi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi ise “1 yıl sonra” dedi.

Çiftliklerdeki besi hayvanı stokunun azaldığını belirten sektör temsilcileri, mayıs ayı sonuna kadar kırmızı ete en az yüzde 30 zam geleceğini söyledi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi ise arz sıkıntısının bir yıl sonra beklendiğini ifade etti.

‘1 YIL SONRA ARTAR'

Et ve Süt Kurumu (ESK) kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yapınca piyasada ESK'ya göre daha yüksek olan fiyatların daha da artacağına ilişkin endişe oluştu. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu zammın piyasaya yansımayacağı belirtse de BBC Türkçe'ye konuşan sektör temsilcileri, yüksek maliyetler ve arz sıkıntısı sebebiyle önümüzdeki iki ay içinde et fiyatlarının en az yüzde 30 artmasını bekliyor.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince ise bu dönem için kırmızı et arzında bir sorun görünmediğini söyledi. Ancak süt fiyatlarına dikkat çeken Hacıince, “Hayvan kesimi daha da hızlandığında, 1-1.5 yıl sonra besilik dana temininde problem oluşabileceğinden, kırmızı et arzı yeterli seviyeye ulaşamayabilir” dedi.

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Nahçıvan dışındaki ülkelere kırmızı et ihracatının kısıtlanmasına karar verildi.

Üretici yem alamıyor

– Balıkesir'de 20 yıldır hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Hüseyin Efe, köyündeki besi hayvanı sayısında en az yüzde 40 azalma olduğunu söyledi. “Sütçülerin çoğu ineklerini kesiyor çünkü çaresiz kaldık, yem alamıyoruz. Ben de inşaatta ek iş yaparak hayvanlarıma yem alabiliyorum” dedi.

Süt politikasının ete etkisi

– Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, son 4 aydır çok yoğun şekilde inek kesiminin yapıldığını aktarırken, çiftlik kapasitelerinin yüzde 40-50 arası olduğunu söyleyen ESK eski genel müdürü İsmail Kemaloğlu da “İşletmelerdeki hayvan sayılarında ciddi düşüş var” dedi. Uzmanlara göre dişi sığır sayısının azalması ve yüksek maliyetlerin üzerine bir de turizm sezonundaki talep artışı eklendiğinde, birkaç ay içinde et fiyatlarının yüzde 30-40 artırılması kaçınılmaz görünüyor.