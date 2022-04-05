KKTC enflasyonu Türkiye’yi solladı

KKTC İstatistik Kurumu, 2022 Mart'ta tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 13,05 artarken, yıllıkta yüzde 83,19 yükseldiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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KKTC İstatistik Kurumu, 2022 Mart’a ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, KKTC’de tüketici fiyatları mart ayında aylık bazda yüzde 13,05 artarken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27.73 ve yıllık bazda ise yüzde 83,19 yükseldi.

Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 27.92 ile Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 20.02 ile Eğlence ve Kültür ana grubundaki artış takip etti.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 91.86

2022 Mart’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yaşanan artışlara bakıldığında ise, en yüksek yıllık artışın ulaştırmada yaşandığı görüldü.

Buna göre, ulaştırma mart ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 136.91 oranında arttı. Bu artışı gıda fiyatları takip etti.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki artış yüzde 91.86 olurken, eğlence ve kültür grubu ise yüzde 86.76 artışla üçüncü sırada yer aldı.

599 MADDEDE FİYAT ARTIŞI

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 599 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 64 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

“En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 229,18 Elektrik Faturası (751+ KWH), yüzde 198,79 Elektrik Faturası (501-750 KWH) ve yüzde 173.47 Elektrik Faturası (251-500 KWH) oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 40,71 Maydanoz, yüzde 33,94 Ispanak ve yüzde 28,24 ile Biber Çarliston olarak gerçekleşti.”

TÜRKİYE’DE YÜZDE 61,14 İLE 20 YILIN ZİRVESİNDE

Türkiye’nin mart enflasyonu ise yıllık yüzde 61,14 olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE 2022 Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 artmıştı.

Yıllık resmi tüketici enflasyonu yüzde 61,14 ile 20 yılın zirvesine ulaşmıştı. Bu oran şubatta yüzde 54,44’tü.

ENAG ise Türkiye’nin mart ayı yıllık enflasyonunu yüzde 142,63 olarak açıkladı.

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