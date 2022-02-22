Kocaeli’nde ekmeğin gramajı düştü, simidin ise fiyatı yükseldi
Kocaeli'nde ekmeğin gramajı düşünüldü, simide ise zam yapıldı. Fırıncılar Odası, artan maliyetler nedeniyle 3 liradan satılan ekmeğin gramajını 250 gramdan 200 grama düşürdü. 3 liradan satılan simidin fiyatını da 4 liraya yükseltti.
Kocaeli’nde Fırıncılar Odası, 3 liradan satılan ekmeğin fiyatını artırmayarak gramaj düşürdü.
Ekmek 250 gramdan 200 grama düşürüldü. Kentte simidin fiyatı da değişti. 3 liradan satılan simit 4 liraya yükseldi.
Zamlı fiyat tarifesinin 26 Şubat Cumartesi gününden itibaren geçerli olacağı öğrenildi.