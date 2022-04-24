Komşuda asgari ücrete bir yılda ikinci zam

Yunanistan'da yükselen enflasyon nedeniyle asgari ücrete bir yıl içinde ikinci zam geldi. Ülkede net asgari ücret 569 eurodan 613 euroya yükseltildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, ülkedeki brüt asgari ücretin 1 Mayıs itibarıyla 663 Euro’dan 713 euroya çıkacağını açıkladı. Uygulamayla birlikte, ülkede net asgari ücret 569 eurodan 613 euroya yükselmiş olacak.

10 yıllık mali krizin yaralarının iyileşmediğini, mevcut küresel enflasyonun ise düşük ücretli ve işsizleri vurduğunu söyleyen Miçotakis, “Herkes için büyüme, en başından beri sözümüzdü. Bugün bunu başarmak için önemli bir adım daha atıyoruz” dedi.

Yunanistan’da hükümet sene başında aylık brüt asgari ücreti yüzde 2 civarında artırarak 663 Euro’ya yükseltmişti. 1 Mayıs’tan itibaren yapılacak 50 euroluk artışla birlikte, asgari ücrette son bir yılda ikinci zam yapılmış olacak. Böylece asgari ücret 2021 yılına oranla yüzde 9,7 artmış olacak.

ÜCRET ARTIŞI İÇİN GENEL GREVE GİDİLMİŞTİ

Yunanistan’da özel sektör ve kamu çalışanları yükselen enflasyona karşı daha yüksek ücret artışı için nisan ayı başında bir günlük genel greve gitmişti. Genel grev ulaşım, sağlık gibi kritik sektörleri kilitleyerek Yunanistan genelinde etkili oldu.

Buna rağmen yapılan asgari ücret zammı sendikaların istediği ücretin altında kaldı. Sendikalar, artan enflasyon nedeniyle aylık brüt asgari ücretin yüzde 13'lük bir artışla 751 euroya çıkarılmasını talep ediyordu.

SON 27 YILIN EN YÜKSEK ENFLASYONU

Yunanistan’da tüketici enflasyonu Mart 2022’de 8,9’la son 27 yılın en yüksek seviyesinde. Enerji maliyetlerinin hızla artması bu yükselişte etkili. İşçiler ise ücretlerinin yükselen fiyatları karşılamakta zorlandığı görüşünde.

Muhafazakar hükümet ocak ayında asgari ücreti yüzde 2 artırarak 663 Euro’ya yükseltmiş; sonrasında artışın yetersiz kalmasıyla Başbakan Mitsotakis 1 Mayıs'tan itibaren daha büyük bir artış sözü vermişti.

İlginizi Çekebilir Yunanistan'da işçiler yüksek enflasyona karşı ücret artışı için greve gitti

İlginizi Çekebilir Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör şüphelisi yakalandı