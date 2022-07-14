Konut fiyatı Avrupa’nın 10 katı arttı

Türkiye, Avrupa’da konut fiyatlarının en çok arttığı ülke oldu. 2022’nin ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre AB’de artış yüzde 10 iken Türkiye yüzde 110 oldu.

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Türkiye, konut fiyatlarında Avrupa'yı 10'a katladı. 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye'de ev fiyatları yüzde 110 yükselirken Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde konut fiyatlarında yaşanan artış oranı ortalaması ise aynı dönemde yüzde 10 oldu.

İKİNCİYLE BÜYÜK FARK VAR

AB İstatistik Ofisi (Eurostat) 2021 ile 2022 ilk çeyrekleri arasında konut ve kira fiyatlarının yıllık ne kadar yükseldiğini açıkladı. Buna göre Türkiye'de ev fiyatları yüzde 110 yükselirken ikinci sıradaki Çekya'da yıllık artış yüzde 25 oldu. Konut fiyatlarının en az arttığı ülkeler ise yüzde 1 ile Kıbrıs, yüzde 4 ile Finlandiya oldu.

Konut fiyatlarında aynı dönemde, Hollanda'da yüzde 19, Almanya'da yüzde 12, Bulgaristan'da yüzde 12, İspanya'da yüzde 9, Fransa'da yüzde 7 ve İtalya'da yüzde 5 artış yaşandı.

KİRADA TÜİK VERİSİYLE 3. OLDUK

Kira fiyatları ise Mayıs 2022 itibarıyla son bir yılda TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de yüzde 20 yükseldi. Kira fiyatlarında Türkiye, Slovenya ve Estonya'nın ardından 3. sıraya yerleşirken AB'de ise bu dönemde kiralar yüzde 1.7 yükseldi. Avusturya, yüzde eksi 0.9 ile kiraların düştüğü tek ülke oldu. 2021-2022 ilk çeyrekler arasındaki değişime bakıldığında da Türkiye yüzde 15.4 artışla üçüncü sırada yer alırken bu dönemde AB ortalaması ise yüzde 1.4 oldu. Kirada yıllık resmi enflasyonun bu kadar düşük olması Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hesaplama yönteminden kaynaklanıyor.

BETAM'a göre yıllık kira artışı yüzde 187.2

TÜİK, yıllık kira fiyat artışını yüzde 20 olarak açıklasa da emlak sitelerindeki yıllık fiyat artışı yüzde 100'ü aşmış durumda. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) bir emlak sitesinin verileri üzerinden yaptığı son hesaplamaya göre Türkiye genelinde ortalama kiralık konutların yıllık artış oranı nisan ayında yüzde 182.7 oldu. BETAM'a göre, yıllık kira artış oranı aynı dönemde İstanbul'da yüzde 140, Ankara'da yüzde 133.9, İzmir'de ise yüzde 110.8 olarak tespit edildi. Bu verilere göre kiralık konut metrekare fiyatları ortalama olarak İstanbul'da 60 TL'ye, Ankara'da 29 TL'ye, İzmir'de ise 38.3 TL'ye yükseldi.