‘Konut kiraları 5 kat arttı’ dediler, sokağa indirler

Artan kira fiyatları hem halkı hem de STK'ları isyan ettirdi. Birleşik Kamu İş Sendikası’nın yaptığı basın açıklamasında, “1 yılda konut kiraları ve fiyatları da neredeyse 5 kat yükselmiştir. Ayrıca, ekonomi bilimi ile inatlaşan AKP iktidarının yarattığı dar boğaz inşaat sektörü maliyetlerini yüzde 150 oranında artırarak neredeyse sektörü durma noktasına getirmiştir" denildi.

İsmail AKIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Artan kira ve konut fiyatlarını tepki gösteren Birleşik Kamu İş Sendikası, Antalya'da basın açıklaması yaptı.

“MÜLTECİ SEVDASI…”

Siyasi parti ve STK'ların da katıldığı açıklamayı okuyan Birsen Atmaca, şunları söyledi;

*AKP iktidarı döneminde işsizlik artmış, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık da tavan yapmıştır. Enflasyon çift haneli rakamlara ulaşırken, yoksulluk artmış ve emekçilerin yaşam koşulları günden güne katlanarak kötüleşmiştir.

*AKP iktidarının kamu çalışanlarını, emeklilerini ve halkımızı açlığa ve yoksulluğa mahkûm ettiği, açlık, sefalet ve yoksulluk zammı yetmezmiş gibi, ülkemizi adeta bir mülteci kampına çevirme sevdası, konut fiyatlarında ve kiralarında da talep patlamasına sebep olmuştur.

*Sığınmacılara yapılan yardımlar, tanınan ayrıcalıklar ve para ile vatandaşlık satılması gibi nedenlerle, büyük şehirlerin nüfus yapısı bozulmuş, bunun yanı sıra konut sıkıntısı da yaşanmaya başlamıştır.

*Bütün bu sebeplerle son 1 yılda konut kiraları ve fiyatları da neredeyse 5 kat yükselmiştir. Ayrıca, Ekonomi bilimi ile inatlaşan AKP iktidarının yarattığı dar boğaz inşaat sektörü maliyetlerini yüzde 150 oranında artırarak neredeyse sektörü durma noktasına getirmiştir.

“ENFLASYON ÜÇLÜ RAKAMLARA ULAŞTI”

*Bugünlerde enflasyon araştırma grubu Enag'a göre gerçek enflasyon yılbaşından bu yana, yüzde 160,76 olarak gerçekleşerek yıllık üçlü rakamlara ulaşmıştır. Bu yüksek enflasyondan konut fiyatları ve kiraları da payını fazlasıyla almıştır. Emekçilerin harcamaları içinde en büyük kalemi ise maalesef kiralar oluşturmaya başlamıştır.

*Halk kira ödemekte ve ay sonunu getirmekte zorlanırken, geçtiğimiz ay tam da bu sıkıntılı dönemde, AKP’li Cumhurbaşkanı Türkiye'deki konutları yurt dışına pazarlayan gayrimenkul şirketlerine, 1.8 milyon liraya kadar reklam desteği verilmesine ilişkin bir kararı daha imzalamış, bütün bunlar yetmezmiş gibi Ticaret Bakanlığının da geçtiğimiz haftalarda yaptığı düzenleme ile yabancıya konut satışını döviz kazandırıcı hizmetlerin kapsamına alması, ileriki günlerde konut fiyat ve kiralarının daha da artacağını bizlere göstermektedir.

“KAMU EMEKÇİLERİNİ ÇADIRA MAHKUM ETMİŞLERDİR”

Asgari ücret, memur ve emekli maaşları ile kira-konut fiyatlarından örnekler veren Atmaca, şöyle devam etti:

“Son olarak, geçtiğimiz günlerde hükümet bir lira için ekmek kuyruklarında, ayçiçek yağı kuyruklarında bekleyen halkımıza, 0,99 faiz oranı ile 1 milyon TL tutarında 10 yıllık vadeli konut kredisi müjdesi vermektedir.

1 milyonun aylık taksit ödemesi 14 bin 277-TL,

En düşük memur maaşının 5 bin 804 TL,

Asgari ücretin 4 bin 250-TL,

Ortalama emekli maaşının 3 bin TL,

Açlık sınırının 5 bin 323-TL,

Yoksulluk sınırının ise 17 bin 340 TL olduğu, günümüz ekonomik şartlarında hangi memur, hangi emekçi, hangi çiftçi ödeyebilecektir bu rakamı.

Biz söyleyelim, bu rakamı ödese ödese ancak 3-5 yerden aldıkları ballı kaymaklı maaşlarla gelirleri toplamda 100 binleri geçen yandaşlar ödeyebilecektir. Memur ve emekli maaşları ile bu kira ve kredi tutarlarının ödenmesi neredeyse imkânsızdır. Hal böyleyken, kamu emekçilerimiz Antalya'dan ve büyükşehirlerden tayin isteme eğilimi içerisindedir.

Eğer bu büyük sorun acil bir şekilde çözülmez ise Antalya'da kamu personeli açığı adeta bir çığ gibi büyüyecek ve kamu idaresi büyük bir kriz ile karşılaşacaktır. Bunun sebebi ise yönetilemeyen ekonomi politikaları nedeniyle enflasyon canavarının Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar emekçilerin canını yakmasıdır.

AKP iktidarının akla ve bilime uygun bir şekilde üretim, yatırım ve düzgün bir para politikası üretmemekte ki ısrarı son bulmadıkça ekonomik krize de hiçbir şekilde çözüm üretilemeyecektir.

Büyükşehirlerde, yüksek kiralar, konut fiyatları ve enflasyon karşısında, aileler artık evlerinin odalarını kiraya vermeye başlamış, Antalya'da bir oda fiyatı yaklaşık 4.000-TL'yi bulmuştur. Suriyelilere, sığınmacılara 200 bin ücretsiz konut yapanlar, tüm faturayı halkımıza kesmiş, yönetilemeyen ekonomi politikalarıyla önce öğrenciyi, şimdi de kamu emekçilerini çadıra mahkum etmişlerdir.”

İlginizi Çekebilir Kira fiyatlarında büyük artış