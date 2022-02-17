Konutta fiyat artışı sürecek mi? QNB Finansbank’tan dikkat çeken yorum

Son bir yılda konut fiyatları Merkez Bankası'na göre yüzde 59,6, BETAM'a göre yüzde 91 artarken, QNB Finansbank bu artışın nedenleri ve bundan sonraki olası seyrine ilişkin değerlendirme yayımladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Konut fiyatlarındaki yüksek seyir kamuoyunun gündeminde ilk sıralarda kalmaya devam ederken, QNB Finansbank’tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Bankanın bugün yayımladığı ekonomi bülteninde, Merkez Bankası’nın (TCMB) konut fiyat endeksinde aralıkta artış oranının aylıkta yüzde 7,9, yıllıkta yüzde 59,6 olduğu, yıllık rakamının 2010’da başlayan serinin zirvesi olduğu hatırlatıldı.

Yıllık fiyat artışının yeni konutlarda yüzde 66,6, yeni olmayan konutlarda yüzde 54,1 olduğuna işaret eden banka, fiyat artışının nedenlerine ve bundan sonrasına ilişkin öngörülerini de paylaştı.

‘DEĞER KORUMA ARACI OLARAK TALEP ARTTI’

Konut fiyatlarındaki artışta talep ve arz gelişmelerinin birlikte etkili olduğuna dikkat çeken banka, “Konut satışlarındaki artış, enflasyondaki yükselişin hızlanmasıyla birlikte değer koruma aracı olarak konuta talebin arttığını göstermektedir” dedi.

Arz tarafında ise üretim maliyetlerinin yükselmesinin yeni konut fiyatlarına baskı yapmakta olduğu belirtilen bültende, TÜİK'in malzeme ve işçilik ücretlerinden derlediği inşaat maliyet endeksinin aralık ayında yüzde 15,7 oranında arttığı, inşaat maliyetlerindeki yıllık artış oranının önceki ayki yüzde 48.9 değerinden yüzde 67,7'ye yükseldiği aktarıldı.



‘ARTIŞ HIZLAMAYA DEVAM EDECEK’

Döviz kurları, metal ve enerji fiyatları ve ücret artışlarının inşaat maliyetlerine etkisini

ekonometrik yöntemlerle tahmin ettiklerini belirten banka, fiyat artış hızının bundan sonraki olası hızına dair şu değerlendirmelerde bulundu:

“Asgari ücret işveren maliyetindeki yüzde 40 oranındaki artış girdi maliyetlerine ocak verilerinde yansıyacaktır.

Enerji ve metal fiyatlarının dolar bazında yatay kaldığı ve reel kurların yataya yakın seyrettiği bir senaryoda inşaat maliyetlerindeki yıllık artışın önümüzdeki aylarda yüzde 90 seviyelerine ulaşacağını tahmin ediyoruz.

Talebin de güçlü olmasıyla birlikte, konut fiyatlarındaki artış da kısa vadede hızlanmaya devam edecek gibi gözükmektedir.”

BETAM: YILLIK ARTIŞ YÜZDE 91

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’un ilan verileriyle hazırlanan “sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü” raporuna göre, Aralık 2021’de geçen yılın aralık ayına göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı yüzde 91 artarak 6 bin 726 TL’ye yükseldi.

Satılık konut ilan m2 cari fiyatları aynı dönemde İstanbul'da yüzde 105,6, Ankara'da yüzde 82,1 ve İzmir'de yüzde 76,6 arttı.

Böylece, ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul'da 9 bin 642 TL, Ankara'da 4 bin 400 TL, İzmir'de ise 7 bin 567 TL oldu. Enflasyondan arındırılmış (reel) satış fiyatları da ülke genelinde ve üç büyük ilde artmaya devam etti.

İlginizi Çekebilir İnşaat faaliyeti son 20 ayın en düşük seviyesinde

İlginizi Çekebilir Enerji Bakanı'ndan elektrik tarifelerine ilişkin yeni açıklama

İlginizi Çekebilir 'Bir yıl sonra daha kötü olacak' diyenlerde rekor artış