Kremlin doğalgaz dışındaki ürünlerde de ruble ile ticaret yapmak istiyor

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya'nın ruble ile ödeme talebinin doğalgaz ile sınırlı kalmayacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, ruble ile ihracatın doğalgaz ile sınırlı kalmayacağını duyurdu.

Peskov, dün Rusya’nın Rossiya 1 devlet televizyonuna Ruble’nin dış ticarette temel ödeme birimi olarak kabul edilmesine yönelik isteklerini dile getirdi. Peskov doğalgaz ödeme sisteminin “bu sistemin prototipi” olduğunu belirtti.

Peskov, ticareti yapılan diğer ürünlerde de ruble ile ödemenin gelebileceği sinyalini verdi. Rusya'nın gaz için olduğu gibi diğer mallarda da rubleyle ödeme talep edeceğini belirtti.

‘REZERVLERE EL KOYMAK SOYGUN’

Peskov, Rusya Merkez Bankası’nın 300 milyar dolarlık rezervlerinin batı ülkeleri tarafından dondurulma kararının, dolar ve euroya güvenmekten uzaklaşmayı hızlandıracak bir “soygun” olduğunu söyledi.

Peskov, dost olmayan ülkelere tedarik edilen doğalgaz karşılığındaki ödemelerin ruble ile yapılması hakkındaki kararın birilerinin burnuna fiske atmak için değil, yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın sahip olduğu dolar ve euro cinsinden paralara el konulmaması için alındığını dile getirdi.

KREMLİN YENİ BİR SİSTEM İSTİYOR

Peskov, Kremlin’in, 1944’te Batılı güçler tarafından kurulan Bretton Woods sisteminin ana hatlarını değiştirecek yeni bir sistem istediğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü ayrıca, “Rusya, Batı’nın para birimi egemenliğine son veriyor” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından batılı güçler Rusya’ya ağır finansal ve ekonomik yaptırımlar uyguladı. Sonrasında ise Rusya lideri Vladimir Putin doğalgaz ticareti ile ilgili bir kararname imzaladı.

Putin, ağır ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya ekonomisini korumak için ‘dost olmayan ülkeler’in Rus doğalgazı alırken rubleyle ödeme yapmasını zorunlu tuttu. Karar 1 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girdi.

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