Kripto kârında Türkiye 6’ncı oldu

Türk yatırımcılar 2021 yılında 4.6 milyar dolar kazandı. Yüksek enflasyon tetikledi, Türkiye dünyada kriptodan en çok kâr edilen ilk 10 ülke arasına girdi. Kâr sıralamasında ABD ilk sırada yer aldı.

Özlem Ermiş BEYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kripto para yatırımcısı için çok hareketli geçen 2021 yılında tüm kripto para birimlerinde ve tüm ülkelerde elde edilen kârın 162.7 milyar dolar olduğu hesaplandı. Bu rakam 2020'de sadece 32.5 milyar dolardı. Kripto paradan en fazla kazanç elde edilen 6'ncı ülke ise 4.5 milyar dolar ile Türkiye oldu. Türkiye'de kripto yatırımlarına yönelimin artmasında yatırımcının rekor enflasyondan kendini koruma çabasının yattığı belirtiliyor.

ETHEREUM İLK SIRADA

Kripto para analiz platformu Chainalysis'in son raporu açıklandı. Raporda kripto para ticareti yapılan 50 ülke, elde edilen kazançlara göre sıralandı. Listenin ilk sırasında 46.9 milyar dolar ile ABD yer aldı. Onu, İngiltere, Almanya, Japonya ve Çin takip etti. 5 milyar dolar kâr yazan Çin'in hemen ardında ise 4 milyar 544 milyon dolarla Türkiye yer aldı. Türkiye'deki kripto yatırımcıları, 4.2 milyar dolar kâr elde edilen Rusya'yı, 4 milyar dolar kâr elde eden Fransa'yı geride bıraktı.

– Araştırmaya göre 2021 yılının toplamında Bitcoin'in toplam getirisi 74.7 milyar dolar olarak hesaplandı.

– Ethereum 76.3 milyar dolarlık global getiri miktarı ile Bitcoin'i geride bıraktı.

– Sıralamada pek çok zengin ülkeyi geride bırakarak 2.6 milyar dolarlık gelirle 16'ncı sıraya tırmanan Vietnam dikkat çekti.

Nasıl hesaplandı?

Araştırma işlem ve internet trafiği dataları çapraz karşılaştırılarak yapıldı. Önce tüm kripto varlıkların miktarı hesaplandı, toplam rakam tahmini yapılarak her bir varlıktaki toplam kâr ortaya kondu. Şirket, “Kripto cüzdanlar üzerinden yapılan bir araştırma değil bu ama bu yöntem mükemmel değilse de gerçeğe çok yakın verilere ulaşmamızı sağladı” açıklaması yaptı.

Kripto girişimler geçen yıl yatırımlarını 7 kat artırdı

COINMARKETCAP tarafından girişim sermayesi fonları üzerinden yapılan bir araştırma, kripto startuplarının aldıkları yatırım miktarının 2021 yılında yüzde 713 artış gösterdiğini ortaya koydu. 2020 yılında 3.1 milyar dolar yatırım alan kripto startupları bu miktarı 2021 yılında 25.2 milyar dolara çıkardılar. Veriler, girişim sermayesi şirketlerinin 2022 ilk çeyrekte de 2021 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 220 artışla 12.5 milyar dolar yatırım yaptıklarını gösterdi.