Kripto piyasası bu üç gelişmeye kitlendi

Kripto para piyasası ABD'nin düzenleme girişimlerini, Fed kararını ve Ripple davasını izliyor. Ocak ayında sert gerileyen Bitcoin 40 bin dolar seviyesini aşarak 44 bin dolar seviyelerine çıkarken, Fed kararı ve ABD'nin atacağı düzenleme adımları sonrasında yaşanacak gelişmeler Bitcoin ve Ethereum'un da yönünü belirleyecek.

Sozcu.com.tr

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Bitcoin, ocak ayında yaşadığı depremin ardından toparlanma sürecine girerken kripto para piyasasının gözü kulağı ABD Senatosu’ndaki kripto oturumunda ve Ripple davasında olacak. Ayrıca bugün açıklanacak ABD enflasyonu da piyasa tarafından yakından takip ediliyor.

Bu gelişmeleri izleyen Bitcoin 44 bin 440 dolar seviyesinden işlem görürken Ethereum 3 bin 210 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

SENATO MADENCİLERİ DİNLEYECEK

Ocak ayı boyunca düşüşünü sürdüren Bitcoin, toparlanma ile birlikte 44 bin seviyelerine çıkarken bugün piyasa kripto para madencilerinin ABD Senatosu’ndaki kripto oturumunda vereceği ifadeyi takip edecek.

Oturumda Bitcoin'in çevreci olmadığı fikrine karşılık madenciler savunma yapacak. Ayın 15'inde ise yine Senato'da stablecoinler hakkında başka bir rapor sunulacak.

Gelecek hafta çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı da yatırımcının gözünü diktiği bir başka gelişme. Fed öncesi piyasada genel beklenti mart ayında faiz artırılacağı yönünde. Ancak Fed’in açıklamalarında tonu giderek şahinleştirmesi, faiz artışının miktarı ve sıklığı konusunda farklı beklentilere sebep oluyor.

KRİTİK VERİ BUGÜN AÇIKLANIYOR

Bugün açıklanacak kritik ABD enflasyon rakamları da Fed’in olası kararı için de bir veri oluşturacak. ABD’de 2021 yılı enflasyonu son 39 yılın zirvesine çıkarak yüzde 7 olarak gerçekleşmişti.

Enflasyondaki yüksek seyrin devam etmesi, Fed’in para politikasındaki sıkılaştırmayı sertleştireceğine dönük beklentiyi de tetikliyor. Sıkı para politikası nedeniyle ABD dolarının değerini yükselecek olması ve piyasadaki para bolluğunun azalacak olması dolayısıyla risk iştahı da düşüyor. Risk iştahının düşmesi ise en riskli yatırım aracı olarak görülen kripto paraları etkiliyor.

KRİTİK DAVA GÖRÜLECEK

Kripto piyasasının yakından izlediği bir başka gelişme de 17 Şubat'ta ABD’de görülecek Ripple davası. Davada Rippe’ın iç yazışmaları mahkemeye sunulacak. İlk kez gün yüzüne çıkacak bu yazışmalar konusunda kesin bir bilgi yok.

Aralık 2020’de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından blockchain devi Ripple’a menkul kıymet davası açılmıştı. Davada Ripple’dan 1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilmişti.

Fintech firması Ripple, satışların yasa dışı yollarla gerçekleştiği gerekçesiyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 2020 yılı Aralık ayında dava edilmişti. SEC'in, Ripple'a karşı kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptığı iddiasıyla açtığı davanın bir parçası olarak CEO Garlinghouse'un kripto para ticaret platformlarından “dünyanın her yerindeki” yatırımcılara 357 milyondan fazla XRP token'ı sattığını iddia ediliyor.

YAZIŞMALAR GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden kayıtsız menkul kıymet satış davasında, 17 Şubat duruşması Ripple ve SEC için kritik bir duruşma olacak.

Geçtiğimiz günlerde hakimin mühürlü bazı dosyaların açılması kararını almasından sonra iki taraf için de büyük önem teşkil eden bazı bilgiler günyüzüne çıkacak. Şu anda hem Ripple hem de SEC, dosyalardaki bilgilerin kendi lehlerine olduğunu iddia ediyor.

‘YATIRIMCI TETİKLE OLMALI’

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü günlük bülteninde konu ile ilgili, “Kripto para yatırımı olan ya da yatırım yapmayı düşünenler bugünden itibaren önümüzdeki yedi gün boyunca tetikte olmalılar. Şimdilik 45 bin dolar seviyesinin gerisinde bu kadar yoğun gündemi fiyatlamaya çalışıyoruz. Rusya Merkez Bankası'nın alacağı Bitcoin haberleri bu yoğunlukta sindirilmiş oldu” değerlendiresinde bulundu.

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