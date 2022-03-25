Kriptolar Powell ile kritik eşiği aştı

Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla kripto varlıkların geleneksel yatırım araçlarına benzer şekilde ele alınacağı algısı oluştu. Yükselişe geçen Bitcoin piyasaya yön verdi.

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Kripto para piyasasında yükseliş psikolojik sınırları zorluyor. 44.041 doları gören Bitcoin, kripto paralarda eğilimi değiştirdi. Ethereum ise 3.120 dolar kritik eşiğini aştı. Yükselişin etkisiyle kripto paralarda piyasa değeri dün 1.99 trilyon doların üzerine çıktı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, BIS İnovasyon Zirvesi'nde “Dijital Dünyada Merkez Bankası Yöneticileri için Ortaya Çıkan Zorluklar” başlıklı panelde yaptığı konuşmada dijital paralara karşı regülasyonların yetersiz olduğunu söyledi. Powell dijital para birimlerine ilişkin yeni kurallar, yasalar ve yeni bir çerçeve oluşturulması gerektiğini kaydetti.

OLUMLU KARŞILANDI

Kripto piyasası genellikle regülasyon söylemlerinden pek hoşlanmasa da bu açıklamalar satış yönünde yoğun bir baskı yaratmadı. Aksine merkez bankaları yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen panelde Powell'ın dijital varlıkların geleneksel piyasalara da etki edebileceğini ifade etmesi piyasalarda olumlu karşılandı. Bu açıklama kripto varlıkların geleneksel yatırım araçlarının düzenlenmesine benzer şekilde ele alınacağı algısı yarattı.

NEDEN YUKSELDİ?

Küresel piyasalar Fed'in faiz artırım hamlesine odaklanmıştı. Aylardır sözlü yönlendirmeyle faizin artacağını açıklayan Fed yetkilileri mart ayı itibarıyla 3 yıldır artmayan faizleri yükseltme kararı aldı. Fed'in faiz artırımını yapmasının ardından satış baskısı ve korku ortamı azalan kripto para piyasalarında rahatlama görüldü.