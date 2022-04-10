Kriptolarda bahar kısa süreli oldu

Toparlanma gayretine giren kripto paralar, Fed’in şahin mesajları ile yön değiştirdi. Uzmanlar Bitcoin’de 39.500 dolara kadar geri çekilme beklenebileceğini söyledi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son yayımlanan tutanaklarda faiz artırım konusunda artık daha agresif davranacağının kesinleşmesi kripto para piyasalarında yeni bir satış dalgası başlattı. Riskli varlıklarla birlikte hareket eden Bitcoin yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek 42.000 seviyelerini test etti. Ethereum ise haftalık yüzde 9'u bulan değer kaybına karşın 3.100 dolarda destek bulmayı başardı. Kripto para piyasası Fed'in faiz artırımı söylemleriyle Kasım 2021'de ralliyi sona erdirmiş ve 69.000 seviyelerinden geri çekilme sürecine girmişti. Rusya-Ukrayna Savaşı piyasadaki risk algısını bir kademe daha düşürdü. Ancak Rusya'nın karşılaştığı finansal yaptırımlar, sonraki periyotta kripto para piyasasını seçenek olarak gündeme getirdi.

RUSYA ETKİSİ

Bu aşamada toparlanma izleri görüldüğü fakat Fed'in giderek daha da şahinleşeceği öngörüleri piyasaya yeni bir satış dalgası getirdi. Doların güçlenmesi satışların derinleşmesine neden oldu. Kripto para piyasaları uzmanı Helin Çelik, Rusya'nın karşılaştığı yaptırımların ardından kripto paralara gösterdiği eğilimin devam etmesiyle ve dünya genelinde ılımlı bir regülasyon sürecinin sürdürülmesiyle piyasaya olan talebin artabileceğini vurguladı.

Ayda 96 bin BTC borsalardan çıkıyor

Piyasa dinamiklerinde arz şoklarının meydana geldiğini aktaran kripto para uzmanı Helin Çelik'in verdiği bilgiye göre her ay 96.000'den fazla Bitcoin borsalardan çıkıyor. Çelik, borsalarda tutulan Bitcoin (BTC) rezervlerinin son yılların en düşük seviyesinde olduğunu, bu sebeple risk iştahı artarsa kripto para piyasasında yükseliş görülebileceğini belirtti. Çelik, 39.500 seviyelerine kadar yaşanabilecek olan geri çekilmelerin bu aşamada normal karşılanabileceğini söyledi.