Kur koruma yabancıya zarar ettirir

Kur korumalı hesaplar yabancılar için de devreye alındı. Analistler, TL’nin değer kaybı yükselirken yabancının dolar bazlı ana parasını kaybetme riski olduğuna dikkat çekiyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Kur Korumalı Mevduat'ta vade dönüşlerinin ilk turu başlarken, sisteme talep devamlılığını sağlamak için yeni düzenlemeler de gelmeye başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın YUVAM hesabı kapsamı genişletildi. Daha önce sadece yurt dışında yaşayan vatandaşları kapsayan hesaplardan artık yurt dışında yaşayan yerleşik kişiler de yararlanabilecek. Ancak analistler yabancıların kur korumalı mevduat ürününe ilgi göstermesini beklemiyor. Türk Lirası'ndaki değer kaybı yükselirken Kur Korumalı Mevduat'ın yabancı yatırımcı için hiçbir getiri sunamayacağı aksine paralarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabileceği belirtiyor.

“Türkiye ekonomisi tamamen Kur Korumalı Mevduat sistemine teslim durumda” diyen Ekonomist Güldem Atabay, TL'nin riski bu kadar yükselmekteyken sonra yabancı yatırımcı KKM'ye neden gelsin? TL'deki değer kaybının seviyesine göre vade sonunda dolar bazında ana parasını kaybetme riski var. Anlamlı bir katılım beklenmemeli” yorumunu yaptı. Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Burak Arzova da “Yabancılara böyle bir hak tanınması kendi ülkelerinde bulamayacakları getiriyi gel bende ara demek. Hele ki 3 ay öncesine kadar sıcak paraya karşıyız derken ve yabancıları dış düşman olarak görürken büyük bir çelişki” dedi.

‘İlk dönüşüm kuru' yanlışından dönüldü

■ Resmi Gazete'de yayımlanan 7 Mart 2022 tarihli bir önceki tebliğde yer alan ‘Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam eder' ifadesi bu tebliğde yer almadı. Bu konuda önemli bir yanlıştan dönüldüğünü söyleyen bankacılar, bankacılık mevzuatına göre vadesi sona eren hesabın kapatılarak, yeni dönüşüm kuru üzerinden vadenin uzatılabileceğini belirtiyor. Öte yandan Tebliğin 4'üncü maddesine masraf ve komisyonla ilgili çok açık olmayan “Merkez Bankası'nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve/veya masraf ödenebilir” hükmü eklendi.

Neler değişti?

Bireylerin 21 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bankalardaki döviz ve altının sisteme dahil edildiği kur korumalı TL mevduatlar için süre sınırı kaldırıldı.

■ Sisteme katılan kişilere vade sonunda hesaplarını yenileme imkanı getirildi.

■ Yenilenen hesapların ilk hesap açılışındaki dönüşüm fiyatından destekten yararlanmaya devam edeceğine dair ifade yönetmelikten çıkartıldı.

■ Yabancı kişi ve kurumların da kur korumalı hesap açabilmesi için kapsam genişletildi.

■ Bankalara, Merkez Bankası'nın belirleyeceği çerçevede döviz korumalı mevduatlara ücret ve komisyon uygulama izni verildi.