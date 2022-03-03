Kur korumalı mevduat 25 Şubat’ta 520 milyar TL’ye ulaştı

Kur korumalı mevduat tutarı 25 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 11 artışla 520.1 milyar liraya yükseldi.

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Kur korumalı mevduat tutarı 25 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 11 artışla 520.1 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK) kurumunun verilerine göre, 18 Şubat ile biten haftada söz konusu veri 469.2 milyar TL seviyesindeydi.

BDDK DETAYLARI YAYIMLAMAYI BIRAKTI

TL’nin dolar karşısındaki tarihi değer kabının ardından 20 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan KKM uygulaması kapsamında, mevduat sahiplerine TL’deki kayıplara karşı güvence veriliyor.

BDDK, verileri günlük olarak yayımlamaya başladıktan 5 gün sonra durdurup, haftalık açıklamaya başladı ancak dövizden kullanıma ilişkin detayları yayımlamayı bıraktı. (REUTERS)



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