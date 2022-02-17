Dövizden kur korumalı mevduata geçiş ne kadar? İşte son rakamlar…

Kur korumalı mevduat uygulamasıyla birlikte döviz mevduatlarda düşüş devam ediyor. İşte döviz ve kur korumalı mevduatta son rakamlar...

Sozcu.com.tr

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Kur korumalı mevduat uygulamasının etkisiyle döviz mevduatlarında düşüş devam ediyor.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 11 Şubat haftasında yurt içi yerleşiklerin bankalardaki döviz mevduatı, bir önceki haftaya göre 2 milyar dolarlık düşüşle 223 milyar dolara geriledi.

Parite etkisinden arındırılmış düşüş 2,1 milyar dolar olurken, düşüşün 680 milyon doları gerçek kişilerin, 1,4 milyar doları şirketlerin hesaplarında görüldü.

12,6 MİLYAR DOLARLIK GEÇİŞ

BDDK verilerine göre, 11 Şubat itibariyle kur korumalı mevduat ürünü kapsamında dövizden TL'ye geçen tutar 12,6 milyar dolar olurken ürünün toplam büyüklüğü 349,7 milyar TL'ye ulaştı.

Kur korumalı mevduatın devreye alındığı dönemde 24 Aralık-11 Şubat tarihleri arasında yerleşiklerin toplam döviz mevduatı 16 milyar dolar düşüşle 239 milyar dolardan 223 milyar dolara geriledi.

16 milyar dolarlık düşüşün 5,1 milyar doları gerçek kişilerin, 10,9 milyar doları şirket hesaplarında görüldü.

TOPLAM MEVDUATIN YÜZDE 6,4’Ü KORUMALIDA

Dövizden TL'ye geçişteki kur kazançları için vergi muafiyeti tanınması da şirketlerin bu ürüne ilgisini artırdı.

11 Şubat tarihi itibarıyla kur korumalı mevduatta dövizden geçişlerin payı yüzde 48,4 oldu.

Bankalardaki toplam 5 trilyon 478 milyar TL’lik mevduatın yüzde 6,4’ü kur korumalı mevduatta bulunuyor.

Ekonomistler, kur korumalı mevduatın dövize talebi şimdilik durdurduğunu ancak yaklaşık 35 puanlık eksi negatif faizin TL üzerinde risk oluşturmaya devam ettiğini, bu uygulamanın süresinin ve vade sonunda mudilerin kararlarının TL için belirleyici olacağını belirtiyor.

SWAP HARİÇ NET REZERV -48,1 MİLYAR DOLAR

TCMB'nin brüt rezervi, 11 Şubat haftasında yatay seyrederek 114,8 milyar dolar oldu. Net rezerv ise 0,5 milyar dolarlık düşüşle 15,8 milyar dolara geriledi.

TCMB'nin yurt içi ve dışındaki bankalardan swap (para takası) ile ödünç aldığı döviz ve altınlar düşüldüğünde ise net rezerv eksi 48,1 milyar dolar oldu. Bu rakam 4 Şubat'ta eksi 50,2 milyar dolardı.

TCMB’nin net uluslararası rezervleri döviz piyasasına müdahalelerin ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT’lere baktığı döviz satışlarıyla bir ay önce 20 yılın en düşük seviyesi olan 7.55 milyar dolara gerilemişti.

Rezervler daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan yaklaşık 5 milyar dolarlık swap anlaşmasının yarısının TCMB hesaplarına geçmesi ve ihracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 25’inin TCMB’ye satışı gibi adımlar merkez bankanın rezervlerinin kısmen toparlanmasını sağladı.

YABANCININ ÇIKIŞI SÜRÜYOR

Yabancılar geçen hafta 24,5 milyar dolarlık hisse satışı yaparken, 1,4 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS), 6,3 milyon dolarlık da şirket hissesi aldı.

Yabancıların elindeki hisse senetlerinin stok değeri 18,9 milyar dolar, tahvillerin stok değeri 3,6 milyar dolar oldu.

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